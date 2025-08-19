Haqqımızda

Azərbaycanın qadın güləşçisi dünya çempionatında bürünc medal qazana bilər

Azərbaycanın qadın güləşçisi dünya çempionatında bürünc medal qazana bilər Azərbaycanın qadın güləşçisi Bolqarıstanın Samokov şəhərində keçirilən U-20 dünya çempionatında bürünc medal qazana bilər.
Fərdi
19 avqust 2025 21:30
Azərbaycanın qadın güləşçisi dünya çempionatında bürünc medal qazana bilər

Azərbaycanın qadın güləşçisi Bolqarıstanın Samokov şəhərində keçirilən U-20 dünya çempionatında bürünc medal qazana bilər.

"Report" xəbər verir ki, Günay Qurbanova (59 kq) debütdə misirli Rahma Bedivi üzərində inamlı qələbə qazanıb – 6:0.

Güləşçimiz daha sonra litvalı Anna Tielieginaya tam üstünlüklə (12:2) qalib gələrək yarımfinala yüksəlib. İsveçli Karin Samuelssonla qarşılaşma gərgin mübarizə şəraitində keçib.

Son saniyələrdə qayda pozuntusuna görə üstünlüyü əldən verən Günay qələbədən məhrum olub – 7:8.

Qurbanova sabah bürünc medal uğrunda güləşəcək.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Азербайджанская спортсменка поборется за бронзовую медаль на чемпионате мира по борьбе среди молодежи

Ən çox oxunan xəbərlər

Bakı metrosunun “ən gənc sərnişini”nə xüsusi sertifikat təqdim olunub
Bakı metrosunun “ən gənc sərnişini”nə xüsusi sertifikat təqdim olunub
14 avqust 2025 16:07
Yağıntılı hava ilə bağlı sürücülərə müraciət edilib
Yağıntılı hava ilə bağlı sürücülərə müraciət edilib
13 avqust 2025 09:31
Sumqayıtda bəzi evləri və ağacları qurd basıb, şəhərdə dezinfeksiya işləri aparılır - RƏSMİ
Sumqayıtda bəzi evləri və ağacları qurd basıb, şəhərdə dezinfeksiya işləri aparılır - RƏSMİ
13 avqust 2025 13:58
Xüsusi icra məmurları haqqında qanun təsdiqlənib
"Xüsusi icra məmurları haqqında" qanun təsdiqlənib
13 avqust 2025 12:33
Afaq Bəşirqızı “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib
Afaq Bəşirqızı “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib
14 avqust 2025 13:15
Sabah Sumqayıtda 5 min abonentin qazı kəsiləcək
Sabah Sumqayıtda 5 min abonentin qazı kəsiləcək
13 avqust 2025 12:47
Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlanıb
Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlanıb
15 avqust 2025 14:49
Messi futbol tarixində yeni rekorda imza atıb
Messi futbol tarixində yeni rekorda imza atıb
17 avqust 2025 21:02
Azərbaycanda restoranlardan birində qəfəsdə saxlanılan tülkülər təbiətə buraxılıb - RƏSMİ
Azərbaycanda restoranlardan birində qəfəsdə saxlanılan tülkülər təbiətə buraxılıb - RƏSMİ
13 avqust 2025 16:42
Şəhidlər xiyabanında qeyri-etik videolar çəkən əcnəbilərə cinayət işi başlanılıb - YENİLƏNİB
VideoŞəhidlər xiyabanında qeyri-etik videolar çəkən əcnəbilərə cinayət işi başlanılıb - YENİLƏNİB
18 avqust 2025 12:08

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi