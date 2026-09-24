Azərbaycanın paracüdo üzrə milli komandası dünya çempionatında mübarizə aparacaq
Fərdi
- 24 sentyabr, 2026
- 14:02
Azərbaycanın paracüdo üzrə milli komandası sentyabrın 25-dən 27-dək Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə keçiriləcək dünya çempionatında mübarizə aparacaq.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsinin mətbuat xidmətindən bildirilib.
Yarışda kişilər arasında İlham Zəkiyev (J1, +95 kq), Saleh Sultanov (J1, 81 kq), İsmayıl Muradov (J1, 70 kq) və Hüseyn İsmayılzadə (J2, 70 kq), qadınlar arasında isə Dürsədəf Kərimova (J2, +70 kq) və Xatirə İsmiyeva (J1, +70 kq) çıxış edəcəklər.
Paracüdoçuların yarışa hazırlığına baş məşqçilər İbrahim İbrahimov və Ramin İbrahimov rəhbərlik edəcəklər.
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