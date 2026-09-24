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    Azərbaycanın paracüdo üzrə milli komandası dünya çempionatında mübarizə aparacaq

    Fərdi
    • 24 sentyabr, 2026
    • 14:02
    Azərbaycanın paracüdo üzrə milli komandası dünya çempionatında mübarizə aparacaq

    Azərbaycanın paracüdo üzrə milli komandası sentyabrın 25-dən 27-dək Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə keçiriləcək dünya çempionatında mübarizə aparacaq.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsinin mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Yarışda kişilər arasında İlham Zəkiyev (J1, +95 kq), Saleh Sultanov (J1, 81 kq), İsmayıl Muradov (J1, 70 kq) və Hüseyn İsmayılzadə (J2, 70 kq), qadınlar arasında isə Dürsədəf Kərimova (J2, +70 kq) və Xatirə İsmiyeva (J1, +70 kq) çıxış edəcəklər.

    Paracüdoçuların yarışa hazırlığına baş məşqçilər İbrahim İbrahimov və Ramin İbrahimov rəhbərlik edəcəklər.

    İlham Zəkiyev Saleh Sultanov İsmayıl Muradov Hüseyn İsmayılzadə Dürsədəf Kərimova Xatirə İsmiyeva Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsi
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