    • 16 oktyabr, 2025
    • 16:24
    Azərbaycan millisi dünya çempionatına son hazırlıq mərhələsini tamamlayıb

    Azərbaycanın taekvondo üzrə böyüklərdən ibarət millisi dünya çempionatına son hazırlıq mərhələsini tamamlayıb.

    "Report" Azərbaycan Taekvondo Federasiyasının (ATF) mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, yığma üzvləri oktyabrın 7-dən 17-dək Qubada təlim-məşq toplanışında iştirak edib.

    Böyüklərdən ibarət millinin baş məşqçisi Məmməd Abdullayev, böyük məşqçi Elnur Amanov və məşqçi Günay Zeynalovanın rəhbərliyi altında keçirilən toplanış oktyabrın 24–30-u aralığında Çinin Uşi şəhərində təşkil olunacaq dünya çempionatına hazırlığın son mərhələsini təşkil edib.

    Qeyd edək ki, mundialda Azərbaycanı 9 idmançı (7 kişi və 2 qadın) təmsil edəcək.

