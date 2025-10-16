Azərbaycan millisi dünya çempionatına son hazırlıq mərhələsini tamamlayıb
Fərdi
- 16 oktyabr, 2025
- 16:24
Azərbaycanın taekvondo üzrə böyüklərdən ibarət millisi dünya çempionatına son hazırlıq mərhələsini tamamlayıb.
"Report" Azərbaycan Taekvondo Federasiyasının (ATF) mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, yığma üzvləri oktyabrın 7-dən 17-dək Qubada təlim-məşq toplanışında iştirak edib.
Böyüklərdən ibarət millinin baş məşqçisi Məmməd Abdullayev, böyük məşqçi Elnur Amanov və məşqçi Günay Zeynalovanın rəhbərliyi altında keçirilən toplanış oktyabrın 24–30-u aralığında Çinin Uşi şəhərində təşkil olunacaq dünya çempionatına hazırlığın son mərhələsini təşkil edib.
Qeyd edək ki, mundialda Azərbaycanı 9 idmançı (7 kişi və 2 qadın) təmsil edəcək.
Son xəbərlər
17:34
"Arsenal"ın futbolçusu məşqlərə başlayıbFutbol
17:27
ATƏT Nazirlər Şurasının 32-ci iclası Vyanada keçiriləcəkDigər ölkələr
17:26
Aİ-nin 2030-cu ilə qədər müdafiə imkanlarının sürətli artımını nəzərdə tutan yol xəritəsi təsdiqlənibDigər ölkələr
17:22
Gürcüstan parlamenti konstitusiyanı pozan partiya üzvlərinə siyasi fəaliyyət qadağası qoyubRegion
17:15
Foto
AFFA-da lisenziyalaşdırma mövsümünün açılış iclası keçirilibFutbol
17:12
İtaliya Kubokunun qalibi qapıçısı ilə müqavilənin müddətini uzadıbFutbol
16:57
Foto
Naxçıvanda 19 min hektardan artıq sahədə taxıl əkilməsi planlaşdırılırASK
16:52
Aİ nümayəndəliyi: Azərbaycanla əməkdaşlıq körpülərini birgə qurmağa davam etməkdən məmnunuqXarici siyasət
16:51