    Fərdi
    • 24 fevral, 2026
    • 10:49
    Azərbaycanın iki boksçusu beynəlxalq turnirə qələbə ilə başlayıb

    Azərbaycanın iki boksçusu Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada keçirilən "Stranca" beynəlxalq turnirinə qələbə ilə başlayıb.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Boks Federasiyasından məlumat verilib.

    Bilalhəbaşi Nəzərov (50 kq) 1/8 finalda Luis Runini (İrlandiya) sınağa çəkib. Döyüş boksçumuzun qələbəsi ilə yekunlaşıb – 4:1 (30:27, 30:27, 28:29, 29:28, 30:27). O, növbəti görüşünü fevralın 27-də Rudolf Qarboyana (Ermənistan) qarşı keçirəcək.

    Məhəmmədəli Aşırəliyev (60 kq) də turnirə qələbə ilə başlayıb. O, 1/16 finalda Mişel Baldassini (İtaliya) 3:2 (30:27, 29:28, 28:29, 30:27, 28:29) hesabı ilə məğlub edib. Azərbaycan çempionu növbəti qarşılaşmasında Yazal Hussam Seyfellə (Misir) üz-üzə gələcək. Döyüş fevralın 25-də keçiriləcək.

    Qeyd edək ki, yarışa martın 1-də yekun vurulacaq.

    boks Azərbaycan boksçuları Beynəlxalq turnir qələbə

