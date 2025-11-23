Azərbaycanın iki boksçusu Avropa çempionatına qələbə ilə start verib
- 23 noyabr, 2025
- 20:52
Azərbaycanın iki boksçusu Macarıstanın paytaxtı Budapeştdə keçirilən U-23 Avropa çempionatına qələbə ilə start verib.
"Report" Boks Federasiyasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, Əli Abdullayev (65 kq) 1/16 finalda Milan Petrimanla (Macarıstan) qarşılaşıb.
Döyüş boksçumuzun 5:0 (29:28, 29:28, 30:27, 30:27, 29:28) hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Abdullayev ikinci görüşündə Belge Kağanla Kanlı (Türkiyə) ilə üz-üzə gələcək.
Nicat Əlirzayev (70 kq) də adını 1/8 finala yazdırıb. O, startda Arturs Vaisladan (Latviya) güclü olub – 5:0 (30:26, 30:27, 29:28, 30:27, 30:26). Boksçumuz növbəti qarşılaşmasında Camel Cemmalı (Fransa) sınağa çəkəcək.
Hər iki təmsilçimiz 1/8 final döyüşünə sabah çıxacaq.
Qeyd edək ki, Avropa çempionatın noyabrın 29-da yekun vurulacaq.