    Fərdi
    • 23 noyabr, 2025
    • 20:52
    Azərbaycanın iki boksçusu Avropa çempionatına qələbə ilə start verib

    Azərbaycanın iki boksçusu Macarıstanın paytaxtı Budapeştdə keçirilən U-23 Avropa çempionatına qələbə ilə start verib.

    "Report" Boks Federasiyasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, Əli Abdullayev (65 kq) 1/16 finalda Milan Petrimanla (Macarıstan) qarşılaşıb.

    Döyüş boksçumuzun 5:0 (29:28, 29:28, 30:27, 30:27, 29:28) hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Abdullayev ikinci görüşündə Belge Kağanla Kanlı (Türkiyə) ilə üz-üzə gələcək.

    Nicat Əlirzayev (70 kq) də adını 1/8 finala yazdırıb. O, startda Arturs Vaisladan (Latviya) güclü olub – 5:0 (30:26, 30:27, 29:28, 30:27, 30:26). Boksçumuz növbəti qarşılaşmasında Camel Cemmalı (Fransa) sınağa çəkəcək.

    Hər iki təmsilçimiz 1/8 final döyüşünə sabah çıxacaq.

    Qeyd edək ki, Avropa çempionatın noyabrın 29-da yekun vurulacaq.

    boks Avropa çempionatı Budapeşt

