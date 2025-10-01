İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    Azərbaycanın gümüş medal qazanan atıcısı: "Finalda rəqibim çox güclü idi"

    Fərdi
    • 01 oktyabr, 2025
    • 16:02
    Azərbaycanın gümüş medal qazanan atıcısı: Finalda rəqibim çox güclü idi

    Azərbaycanın atıcısı Mürtəza Novruzlunun III MDB Oyunlarının finalındakı rəqibi çox güclü olub.

    "Report"un Qəbələyə ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə, bunu idmançı final matçından sonra deyib.

    Atıcılıq yarışlarının son günündə gümüş medal qazanan idmançı nəticəsini qənaətbəxş hesab edir:

    "Finaldakı rəqibim çox güclü idi. Qızıl medala yaxınlaşsam da gümüş nəsib oldu. Artıq III MDB Oyunlarında qazandığım üçüncü medalımdır. Qızıl medal üçün iki hədəfim çatmadı".

