Azərbaycanın gümüş medal qazanan atıcısı: "Finalda rəqibim çox güclü idi"
Fərdi
- 01 oktyabr, 2025
- 16:02
Azərbaycanın atıcısı Mürtəza Novruzlunun III MDB Oyunlarının finalındakı rəqibi çox güclü olub.
"Report"un Qəbələyə ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə, bunu idmançı final matçından sonra deyib.
Atıcılıq yarışlarının son günündə gümüş medal qazanan idmançı nəticəsini qənaətbəxş hesab edir:
"Finaldakı rəqibim çox güclü idi. Qızıl medala yaxınlaşsam da gümüş nəsib oldu. Artıq III MDB Oyunlarında qazandığım üçüncü medalımdır. Qızıl medal üçün iki hədəfim çatmadı".
