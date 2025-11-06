Azərbaycanın dörd cüdoçusu kata üzrə dünya çempionatında iştirak edəcək
Fərdi
- 06 noyabr, 2025
- 22:21
8–9 noyabrda Fransanın paytaxtı Parisdə kata üzrə keçiriləcək dünya çempionatında iştirak edəcək Azərbaycan cüdoçuları açıqlanıb.
"Report" xəbər verir ki, yığma yarışda 4 cüdoçu ilə təmsil olunacaq.
İdmançılarımız "nage-no-kata" və "katame-no-kata" üzrə çıxış edəcəklər.
Nage-no-kata
İsmayıl Rzayev – tori (hücum edən idmançı)
Samir İsmayılov – uke (hücum edilən idmançı)
Katame-no-kata
Rafiq Nəcəfov – tori
Əmrah Əhmədov – uke
Qeyd edək ki, turnirdə 37 ölkədən 466 cüdoçu qüvvəsini sınayacaq.
Son xəbərlər
22:33
Foto
Azərbaycanın veteran cüdoçuları dünya çempionatını 6 medalla tamamlayıblarFərdi
22:26
İsrail Livanın cənubunda "Hizbullah" hədəflərinə qarşı silsilə hücumlara başlayıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
22:21
Azərbaycanın dörd cüdoçusu kata üzrə dünya çempionatında iştirak edəcəkFərdi
22:02
Uitkoff: ABŞ Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həllinə töhfə verə biləcəkDigər ölkələr
21:47
FIFA ilin ən yaxşı futbolçusu mükafatına namizədlərin siyahısını açıqlayıbFutbol
21:43
Video
Qərbi Azərbaycan Xronikası: Ermənilər niyə sərhəd kəndlərini tərk edir?Region
21:18
Tramp İrana qarşı sanksiyaların müddətini bir il artırıbDigər ölkələr
21:18
Foto
Naxçıvanda Zəfər Günü münasibətilə Hacadağa zirvə yürüşü təşkil olunubDaxili siyasət
21:12