    Azərbaycanın dörd cüdoçusu kata üzrə dünya çempionatında iştirak edəcək

    Fərdi
    • 06 noyabr, 2025
    • 22:21
    8–9 noyabrda Fransanın paytaxtı Parisdə kata üzrə keçiriləcək dünya çempionatında iştirak edəcək Azərbaycan cüdoçuları açıqlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, yığma yarışda 4 cüdoçu ilə təmsil olunacaq.

    İdmançılarımız "nage-no-kata" və "katame-no-kata" üzrə çıxış edəcəklər.

    Nage-no-kata

    İsmayıl Rzayev – tori (hücum edən idmançı)

    Samir İsmayılov – uke (hücum edilən idmançı)

    Katame-no-kata

    Rafiq Nəcəfov – tori

    Əmrah Əhmədov – uke

    Qeyd edək ki, turnirdə 37 ölkədən 466 cüdoçu qüvvəsini sınayacaq.

    Kata cüdo dünya çempionatı

