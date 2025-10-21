İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    Azərbaycanın daha bir güləşçisi dünya çempionatında finala yüksəlib

    Fərdi
    • 21 oktyabr, 2025
    • 19:24
    Azərbaycanın daha bir güləşçisi dünya çempionatında finala yüksəlib

    Azərbaycanın daha bir yunan-Roma güləşçisi Serbiyanın Novi Sad şəhərində keçirilən U-23 dünya çempionatında finala yüksəlib.

    "Report" xəbər verir ki, 55 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan Elmir Əliyev həlledici mərhələyə gedən yolda iranlı Armin Şamsipurhacıya qalib gələrək ən azı gümüş medalı özü üçün təmin edib.

    Qeyd edək ki, ötən gün Ziya Babaşov (63 kq) mundialın finalına yüksəlmişdi.

