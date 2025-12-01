İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Azərbaycanın buzüstü rəqs cütlüyü dünya çempionatına vəsiqə qazanıb

    Fərdi
    • 01 dekabr, 2025
    • 16:58
    Azərbaycanın buzüstü rəqs cütlüyü dünya çempionatına vəsiqə qazanıb

    Azərbaycanı fiqurlu konkisürmə üzrə beynəlxalq yarışlada təmsil edən Anna Obrien - Drake Tonq buzüstü rəqs cütlüyü Estoniyada keçiriləcək yeniyetmələr arasında dünya çempionatına vəsiqə qazanıb.

    "Report" Qış İdmanı Növləri Federasiyasına istinadən xəbər verir ki, onlar bunu Macarıstanın paytaxtı Budapeştdə təşkil olunan "Santa Claus Cup"da reallaşdırıblar.

    Azərbaycan təmsilçiləri 11 idmançı arasında 126.79 xalla 6-cı yeri tutub.

    Qeyd edək ki, yeniyetmələr arasında dünya çempionatı martın 3-8-i aralığında Estoniyanın paytaxtı Tallində keçiriləcək.

    Qış İdmanı Növləri Federasiyası buzüstü rəqs dünya çempionatı

