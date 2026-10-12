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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Azərbaycanın böyüklərdən ibarət sərbəst güləş millisi Qubada toplanışa başlayıb

    Fərdi
    • 12 oktyabr, 2026
    • 12:04
    Azərbaycanın böyüklərdən ibarət sərbəst güləş millisi Qubada toplanışa başlayıb

    Azərbaycanın böyüklərdən ibarət sərbəst güləş millisi Quba Olimpiya İdman Kompleksində təlim-məşq toplanışına başlayıb.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Güləş Federasiyasından məlumat verilib.

    Oktyabrın 11-də startı verilən hazırlıq prosesi 2 həftə davam edəcək. 24 oktyabr – 1 noyabr tarixlərində Qazaxıstanın paytaxtı Astanada təşkil ediləcək dünya çempionatına hazırlıq xarakteri daşıyan toplanışda taktika və texnikanın təkmilləşdirilməsinə üstünlük veriləcək. Fiziki gücün və dözümlülüyün artırılması üçün məşqlər də proqramda nəzərdə tutulub.

    Dünya çempionatının son hazırlıq prosesində baş məşqçi Xetaq Qazyumov və məşqçi Arif Abdullayevin rəhbərliyi altında aşağıdakı güləşçilər iştirak edir:

    57 kq: İslam Bazarqanov, Muhəmməd İsmayılov, Hüseyn Hüseynov

    61 kq: Nürəddin Novruzov, Camal Abbasov, Muhəmmədəli Əlizadə

    65 kq: Rəşid Babazadə, Əli Rəhimzadə, Ruslan Abdullayev

    70 kq: Kənan Heybətov, Zirəddin Bayramov, Hacı Kərimov

    74 kq: Turan Bayramov, Murad Yevloyev, Musa Verdiyev

    79 kq: Cəbrayıl Hacıyev, Fərid Cabbarov, Sahib Dadaşov

    86 kq: Arseniy Djioyev, Muradxan Omarov, Əşrəf Aşırov

    92 kq: Ali Tsokayev, Osman Nurmaqomedov, Abubakr Abakarov

    97 kq: Maqomedxan Maqomedov, Rəvan Musayev

    125 kq: Giorgi Meşvildişvili, Yusif Dursunov, Muxamad Qantemirov

    Toplanışın keyfiyyətini və sparrinq sayını artırmaq məqsədilə böyük məşqçi Əşrəf Əliyev və məşqçi Əsgərxan Novruzovun rəhbərliyi altında U-20 millisinin 12 üzvü də hazırlıq prosesinə cəlb edilib.

    Qeyd edək ki, mundialda sərbəst güləş üzrə yarış oktyabrın 29-dan noyabrın 1-dək davam edəcək.

    Xetaq Qazyumov Arif Abdullayev Azərbaycanın sərbəst güləş komandası Azərbaycan Güləş Federasiyası Quba Olimpiya İdman Kompleksi
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