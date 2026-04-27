Azərbaycanın aerobika gimnastları Çexiyada beynəlxalq turnirdə qızıl medal qazanıblar
Fərdi
- 27 aprel, 2026
- 13:26
Azərbaycanın aerobika gimnastları Çexiyada keçirilən beynəlxalq turnirdə qızıl medal qazanıblar.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Gimnastika Federasiyası məlumat yayıb.
Arzu Ağayeva, Leyla Bejanova və Xədicə Quliyevadan ibarət "üçlük" yarışda birinci olub. Çexiya ikinci, Slovakiya üçüncü yeri tutub.
Son xəbərlər
14:30
Foto
Almaniyanın diplomatları Xankəndi ilə tanış olublarDaxili siyasət
14:28
Foto
Video
Sumqayıtda zəncirvari qəza olub, xəsarət alanlar varHadisə
14:26
Qəbələdə Azərbaycan-Çexiya biznes-forumu keçirilibXarici siyasət
14:25
Bu ilin 3 ayı ərzində 43 piyadanı avtomobil vurub, 21-i ölübHadisə
14:22
Azərbaycanda quş qripi və Nyukasl xəstəliyinə yoluxma aşkarlanmayıbSağlamlıq
14:21
Fon der Lyayen: İrana qarşı sanksiyaların ləğv edilməsi üçün əsaslı dəyişikliklər lazımdırDigər ölkələr
14:14
Foto
Ağdərədə "Prezident Kuboku 2026" beynəlxalq reqatası start götürübFərdi
14:10
"Hizbullah" Livanın İsraillə birbaşa danışıqlarını "ağır günah" adlandırıbDigər ölkələr
14:08