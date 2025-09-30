Azərbaycan taekvondoçusu: "III MDB Oyunlarında qızıl medal qazanmaq möhtəşəm hissdir"
Fərdi
- 30 sentyabr, 2025
- 10:09
III MDB Oyunlarında qızıl medal medal qazanmaq Azərbaycan taekvondoçusu Ziya Həsənli (63 kq) üçün möhtəşəm hissdir.
"Report" xəbər verir ki, idmançı ölkəmizdə keçirilən yarışda uğurlu çıxışı ilə bağlı açıqlama verib.
O, turnirə ciddi hazırlaşdığını bildirib:
"Məqsədimə çatdım və buna görə sevinirəm. Xüsusilə final döyüşü çox çətin oldu, amma qalib gələ bildim. MDB Oyunlarında taekvondo tariximizdə ilk qızıl medalı qazanmaq möhtəşəm hissdir. Üç rəqiblə qarşılaşdım. Ən çətini isə sonuncu döyüş oldu. Amma buna hazır idim və bunu bacardığıma görə çox sevinirəm", - deyə o bildirib.
Taekvondoçunun sözlərinə görə, növbəti hədəfi olimpiya çempionu olmaqdır.
Son xəbərlər
10:30
Azərbaycan 8 ayda Rusiyaya 814 milyon dollarlıq qeyri-neft-qaz məhsulları ixrac edibBiznes
10:28
Varşava-Barselona təyyarəsi nasazlığa görə geri qayıdıbDigər ölkələr
10:28
İcraçı direktor: Media süni intellekdən daha maraqlı kontent yaratmaq üçün yararlanmalıdırMedia
10:26
"SOCAR Green": 100 % karbonsuz enerjini təmin etmək olarEnergetika
10:24
Foto
Azərbaycan üzgüçüsü III MDB Oyunlarında qızıl medal qazanıb - YENİLƏNİBFərdi
10:24
Nazir: "Xəzərdə KES-lərin inkişafını qiymətləndirmək üçün işlər aparılır"Energetika
10:23
Əhməd İsmayılov: Azərbaycanla Özbəkistanın media əməkdaşlığı region üçün nümunəvi model ola bilərMedia
10:23
AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri VI turdakı mübahisəli epizodları şərh edibFutbol
10:22