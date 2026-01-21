Azərbaycan taekvondoçuları Şəkidə təlim-məşq toplanışına başlayıblar
Fərdi
- 21 yanvar, 2026
- 15:01
Taekvondo üzrə böyüklərdən ibarət Azərbaycan millisi Şəkidə təlim-məşq toplanışına start verib.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Taekvondo Federasiyasından məlumat verilib.
Şəki Olimpiya İdman Kompleksində keçirilən 14 günlük hazırlıq mərhələsində əsas diqqət idmançıların ümumi fiziki hazırlığının yüksəldilməsinə yönəldilib.
Təlim-məşq prosesi böyüklərdən ibarət milli komandanın baş məşqçisi Məmməd Abdullayev, böyük məşqçi Elnur Amanov və məşqçi Günay Zeynalovanın rəhbərliyi ilə keçirilir.
Toplanışın əsas məqsədi yığma üzvlərinin fiziki hazırlıq səviyyəsinin artırılması, funksional dayanıqlığın gücləndirilməsi və qarşıdakı beynəlxalq yarışlara optimal formada hazırlaşmalarının təmin edilməsidir.
Son xəbərlər
15:54
Bu gün Davosda Ukrayna və ABŞ nümayəndə heyətlərinin görüşü keçiriləcəkRegion
15:53
Nazirlər Kabinetinin aktlarının rəsmi dərc edilməsi Qaydası barədə Qərarda dəyişiklik edilibDaxili siyasət
15:50
IEA: Azərbaycan dekabrda "OPEC+" kvotasından gündəlik 90 min barel geri qalıbEnergetika
15:50
Foto
Video
Dərnəgüldəki obyektdə baş verən yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB-9Hadisə
15:49
Naxçıvanda yük və sərnişin daşınması artıbİnfrastruktur
15:47
İcbari tibbi sığorta üzrə Xidmətlər Zərfində dəyişiklik edilibSağlamlıq
15:46
İngiltərə klubu "Roma"dakı futbolçusunu geri qaytarıbFutbol
15:45
Naxçıvanda orta aylıq əməkhaqqı 5 %-dən çox artıbMaliyyə
15:43