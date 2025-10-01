Azərbaycan Şahmat Federasiyasının təşkilatçılığı ilə növbəti dəfə "ustad dərsi" keçirilib
Fərdi
- 01 oktyabr, 2025
- 10:16
Azərbaycan Şahmat Federasiyasının təşkilatçılığı ilə növbəti dəfə "ustad dərsi" keçirilib.
Bu barədə "Report"a qurumdan məlumat verilib.
14,16 və 18 yaşlılar arasında dünya çempionatında iştirak edəcək şahmatçılar üçqat Avropa çempionu, milli komandanın üzvü Rauf Məmmədovla görüşüblər.
Yarışlara hazırlıq barədə danışan R.Məmmədov müxtəlif partiyaları təhlil edərək sonda şahmatçıların suallarına cavab verib.
Qeyd edək ki, kişi şahmatçılardan ibarət Azərbaycan yığması Gürcüstanda keçiriləcək komandalar arasında Avropa çempionatında iştirak edəcək. Rauf Məmmədov Azərbaycan millisinin heyətində yer alıb.
Son xəbərlər
10:58
FAO: Kənd təsərrüfatında innovasiyaların tətbiqi əlçatan olmalıdırASK
10:52
Agentlik: Əhalinin böyük hissəsinin müasir tullantı suyu xidmətlərinə çıxışı yoxdurİnfrastruktur
10:52
Qırğızıstanda ölüm cəzasının tətbiq edilməsi təklif olunubDigər ölkələr
10:50
Ruslan Xəlilov: "EBRD-nin istiqraz emissiyası kapital bazarında dərinləşməyə xidmət edir"Maliyyə
10:50
Foto
Naxçıvanda növbəti əmək yarmarkası keçirilibSosial müdafiə
10:46
Foto
Azərbaycan İƏT-in Mərkəzi Banklarının 7-ci Forumunda təmsil olunubMaliyyə
10:43
"Bakcell" 14 prestijli avtomobil və hədiyyələrlə bol lotereyaya başladıİKT
10:42
Azərbaycan ADB ilə "AZCON Holding"ə daxil olan şirkətlərin özəlləşdirilməsini müzakirə edibİKT
10:42