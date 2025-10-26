Azərbaycan sablyaçısı Bolqarıstanda bürünc medal qazanıb
Fərdi
- 26 oktyabr, 2025
- 15:11
Azərbaycan sablyaçısı Palina Kaspiaroviç Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada keçirilən "Satellite" turnirində qadınların şəxsi yarışında bürünc medal qazanıb.
"Report" Azərbaycan Qılıncoynatma Federasiyasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, qrup mərhələsini 4 qələbə ilə başa vuran Palina Kaspiaroviç uğurlu seriyanın davamını pley-offda da gətirib.
Yarımfinala kimi irəliləyən sablyaçı finalın bir addımlığında Rumıniya təmsilçisinə Andreea Lupuya 14:15 hesabı ilə uduzaraq turnirin bürünc medalını qazanıb.
Son xəbərlər
16:01
Foto
Cəlilabadda keçirilən kros qaçışı üzrə payız ölkə çempionatının qalibləri bəlli olubFərdi
15:53
Ağ Ev: ABŞ və Malayziya ticarət əlaqələrini genişləndirirDigər ölkələr
15:53
Azərbaycan Basketbol Liqasında IV tura yekun vurulubKomanda
15:28
Sabahın havası meteohəssas insanlar üçün əlverişli olacaqEkologiya
15:26
KİV: Fransada Luvr muzeyinin soyğunçuluğu işi üzrə iki nəfər saxlanılıbDigər ölkələr
15:21
Foto
Şəkidə UEFA-nın dəstəyi ilə keçirilən D kateqoriyalı məşqçi kurslarına yekun vurulubFutbol
15:11
Foto
Azərbaycan sablyaçısı Bolqarıstanda bürünc medal qazanıbFərdi
15:08
KİV: PKK Türkiyə ilə sərhəddəki düşərgə və mağaralardan da çıxacaqRegion
15:02
Foto