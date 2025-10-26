İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Azərbaycan sablyaçısı Bolqarıstanda bürünc medal qazanıb

    Fərdi
    26 oktyabr, 2025
    15:11
    Azərbaycan sablyaçısı Bolqarıstanda bürünc medal qazanıb

    Azərbaycan sablyaçısı Palina Kaspiaroviç Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada keçirilən "Satellite" turnirində qadınların şəxsi yarışında bürünc medal qazanıb.

    "Report" Azərbaycan Qılıncoynatma Federasiyasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, qrup mərhələsini 4 qələbə ilə başa vuran Palina Kaspiaroviç uğurlu seriyanın davamını pley-offda da gətirib.

    Yarımfinala kimi irəliləyən sablyaçı finalın bir addımlığında Rumıniya təmsilçisinə Andreea Lupuya 14:15 hesabı ilə uduzaraq turnirin bürünc medalını qazanıb.

