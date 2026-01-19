Azərbaycan qılıncoynadanları Türkiyədə iki bürünc medal qazanıblar
Fərdi
- 19 yanvar, 2026
- 13:10
Azərbaycan qılıncoynadanları Türkiyənin paytaxtı Ankarada keçirilən açıq turnirdə iki bürünc medal qazanıblar.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Qılıncoynatma Federasiyasından məlumat verilib.
Maqsud Hüseynli böyüklər, Fərəh Abasova isə gənclər arasında sablya növündə mükafatçılar sırasına düşüblər.
Kişi sablyaçılardan Rəsul Əliyev 60 iştirakçı arasında 7-ci, Timur Husnaddinov 12-ci, Nahid Məmmədli isə 22-ci olub.
Qızların yarışında medalın bir addımlığında mübarizəni dayandıran Valentina Zeynalova 5-ci, Leyla Əhmədova 11-ci, Ayan Ağasıyeva 13-cü, Züleyxa Sultanlı 20-ci, Cahan Sadıxova 24-cü, İrina Lobas isə 27-ci olub.
Son xəbərlər
13:23
Oğuzda qanunsuz ağac kəsiminə görə cinayət işi başlanılıbHadisə
13:19
Azərbaycanın Türkmənistandakı səfirliyi 20 Yanvar faciəsi ilə bağlı materiallar dərc edibXarici siyasət
13:10
"Qarabağ" - "Ayntraxt" oyununun təyinatları açıqlanıbFutbol
13:10
Foto
Azərbaycan qılıncoynadanları Türkiyədə iki bürünc medal qazanıblarFərdi
13:02
Foto
Video
Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi Şəhidlər xiyabanını ziyarət edibDaxili siyasət
12:59
Serbiya Azərbaycan neftinin alışını davam etdirəcək - EKSKLÜZİVEnergetika
12:59
Azərbaycan ADB-nin dekarbonizasiyası çətin sektorlarda emissiyaların azaldılması proqramına qoşula bilərMaliyyə
12:56
Simonyan erməni müxalifətini spekulyasiyada ittiham edibRegion
12:47
Video