İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası

    Azərbaycan parapauerliftinqçisi dünya çempionatında 2 gümüş medal qazanıb

    Fərdi
    • 10 oktyabr, 2025
    • 22:39
    Azərbaycan parapauerliftinqçisi dünya çempionatında 2 gümüş medal qazanıb

    Azərbaycanın yeniyetmə parapauerliftinqçisi İlhamiz Məmmədov (107 kq) Misirin paytaxtı Qahirədə keçirilən dünya çempionatında 2 gümüş medal qazanıb.

    "Report" xəbər verir ki, 16 yaşlı idmançı ümumi qaldırmada üç hərəkətin cəmində 185 kq nəticə ilə fəxri kürsünün ikinci pilləsinə qalxıb.

    O, həmçinin ən yaxşı qaldırmada 95 kq nəticə ilə gümüş medala sahib çıxıb.

    parapauerliftinq dünya çempionatı Milli Paralimpiya Komitəsi Gümüş medal

    Son xəbərlər

    22:48

    KXDR paradda raketlər, PUA və HHM sistemlərini nümayiş etdirib

    Digər ölkələr
    22:45

    DÇ-2026: Fransa - Azərbaycan oyunu başlayıb

    Futbol
    22:39

    Azərbaycan parapauerliftinqçisi dünya çempionatında 2 gümüş medal qazanıb

    Fərdi
    22:15

    İbrahim Kalın: Azərbaycandan dünya bazarlarına açılan enerji xətləri qlobal enerjinin sabitliyində mühüm rol oynayır

    Region
    21:49

    Avropa çempionatı: Azərbaycanın U-21 millisi Çexiyaya məğlub olub

    Futbol
    21:40

    Türkiyədə üçmərtəbəli evdə yanğın olub, bir uşaq ölüb, 12 nəfər yaralanıb

    Region
    21:38

    Azərbaycan Basketbol Liqasında "Abşeron Lions" "Gəncə"ni məğlub edib

    Komanda
    21:35

    İbrahim Kalın: Rusiya-Ukrayna müharibəsinin sülh yolu ilə həllinə inanırıq

    Region
    21:25

    DÇ-2026: Fransa və Azərbaycan yığmalarının start heyətləri açıqlanıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti