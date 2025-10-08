İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol
    Azərbaycan millisinin xoreoqrafı: "İdmançılar üzərlərinə düşənin öhdəsindən gəliblər"

    Fərdi
    • 08 oktyabr, 2025
    • 17:02
    Azərbaycan millisinin xoreoqrafı: İdmançılar üzərlərinə düşənin öhdəsindən gəliblər
    Ruslan Eyvazov

    Azərbaycan gimnastları III MDB Oyunlarında üzərlərinə düşənin öhdəsindən gəliblər.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Azərbaycan millisinin xoreoqrafı Ruslan Eyvazov jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    "Uzun müddətdir məşq edirdik. Nəticələrdən, əlbəttə ki, razı qaldım. İnanıram ki, komanda gələcəkdə bundan da yaxşı çıxış edəcək. Hazırda düşünürəm ki, gimnastlar üzərlərinə düşənin öhdəsindən gəldilər və Azərbaycanı layiqincə təmsil etdilər".

    Qeyd edək ki, Azərbaycan bədii gimnastları III MDB Oyunlarını 4 gümüş, eyni sayda bürünc medalla başa vurublar.

    III MDB Oyunları Bədii gimnastika Ruslan Eyvazov

