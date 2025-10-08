Azərbaycan millisinin xoreoqrafı: "İdmançılar üzərlərinə düşənin öhdəsindən gəliblər"
- 08 oktyabr, 2025
- 17:02
Azərbaycan gimnastları III MDB Oyunlarında üzərlərinə düşənin öhdəsindən gəliblər.
"Report"un məlumatına görə, bunu Azərbaycan millisinin xoreoqrafı Ruslan Eyvazov jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
"Uzun müddətdir məşq edirdik. Nəticələrdən, əlbəttə ki, razı qaldım. İnanıram ki, komanda gələcəkdə bundan da yaxşı çıxış edəcək. Hazırda düşünürəm ki, gimnastlar üzərlərinə düşənin öhdəsindən gəldilər və Azərbaycanı layiqincə təmsil etdilər".
Qeyd edək ki, Azərbaycan bədii gimnastları III MDB Oyunlarını 4 gümüş, eyni sayda bürünc medalla başa vurublar.
