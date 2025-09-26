Azərbaycan millisinin məşqçisi: "Yarımfinalda rəqiblərimiz güclü idi"
Fərdi
- 26 sentyabr, 2025
- 17:39
III MDB Oyunlarında stolüstü tennis yarışlarında Azərbaycan millisinin yarımfinalda kı rəqibləri güclü olub.
"Report"un Qəbələyə ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə bunu oğlanlardan ibarət millinin məşqçisi Ramil Cəfərov deyib.
Mütəxəssis nəticənin onlar üçün də maraqlı olacağını söyləyib:
"Uzun müddətdir yarışa yaxşı səviyyədə hazırlaşırdıq. İdmançılarımız öz azarkeşlərimizin qarşısında, evdə daha inamlı çıxış edirdilər. Rəqiblərimiz güclü idi. Amma sabah bizi Rusiya kimi iddialı komanda gözləyir. Bu kollektiv ilə uzun zamandır üz-üzə gəlmirik. Nəticə bizim üçün də maraqlı olacaq".
Qeyd edək ki, komanda, şəxsi, qoşa və qarışıq - qoşa növləri üzrə keçirilən stolüstü tennis yarışlarına sentyabrın 29-da yekun vurulacaq.
