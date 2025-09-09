Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Dünya çempionatında yaxşı nəticəyə ümid edirik"
Fərdi
- 09 sentyabr, 2025
- 11:56
Azərbaycanın yunan-Roma güləşi millisinin baş məşqçisi Aleksandr Tarakanov dünya çempionatında yaxşı nəticəyə ümid edir.
"Report" xəbər verir ki, rusiyalı mütəxəssis bunu yığmanın açıq məşqi zamanı jurnalistlərə bildirib.
O, hər şeyin qaydasında olduğunu söyləyib:
"Hazırlıq plan üzrə gedir. Sonuncu mərhələdəyik. Fiziki, taktiki və texniki məşqlər etmişik. Hər şey qaydasındadır. Mundialla bağlı əvvəlcədən proqnoz vermək istəmirəm. Komanda yarışa yaxşı hazırlaşıb. Məşqlər plana uyğun davam edib. YDünya çempionatında yaxşı nəticəyə ümid edirik. Müəyyən zədələrimiz oldu. Amma ümumilikdə hansısa çəki ilə bağlı proqnoz vermək istəmirəm".
Qeyd edək ki, mundial sentyabrın 13-21-i aralığında Xorvatiyanın paytaxtı Zaqrebdə keçiriləcək.
