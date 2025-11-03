İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Bakıdakı mundialda nəticələr gözlədiyimizdən yaxşı oldu"

    Fərdi
    • 03 noyabr, 2025
    • 11:24
    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: Bakıdakı mundialda nəticələr gözlədiyimizdən yaxşı oldu

    Azərbaycanın qol güləşi komandası Bakıda təşkil olunan dünya çempionatında gözləniləndən daha yaxşı nəticə göstərib.

    Bunu "Report"a açıqlamasında 84 medal (25 qızıl, 32 gümüş, 27 bürünc) qazanan yığmanın baş məşqçisi Samir Babayev deyib.

    O, çox sayda medal qazanacaqlarını əvvəlcədən təxmin etdiklərini söyləyib:

    "Baş məşqçi kimi nəticələrdən razı qaldım. Çünki ilk dəfədir ev sahibi olduğumuz dünya çempionatında Azərbaycan komanda hesabında bütün rəqibləri geridə qoydu və kubokun qalibi oldu. İdmançılarımız ümumilikdə 25 qızıl, 32 gümüş və 27 bürünc medal əldə etdilər. Nəticələr gözlədiyimizdən yaxşı oldu. Çox sayda medal qazanacağımızı əvvəlcədən təxmin edirdik. Amma bu qədər olacağını düşünmürdüm. İdmançılar yarışa məsuliyyətlə hazırlaşmışdılar. Ona görə də nəticələr ürəkaçan oldu. Həm gənclərdən, həm də böyüklərdən ibarət komanda qalib oldu. Həm də ümumilikdə Azərbaycan komandası dünya çempionluğunu əldə etdi".

    Baş məşqçi növbəti hədəfin Avropa çempionatı olduğunu bildirib:

    "Bu ilin sonuna qədər yarış nəzərdə tutulmayıb. 2026-cı ilin martında Azərbaycan çempionatının keçirilməsi nəzərdə tutulub. Ölkə birinciliyində fərqlənən idmançılar mayda Avropa çempionatında iştirak edəcəklər. Bu turnirin hansı ölkədə keçiriləcəyi hələ dəqiqləşməyib. Rumıniyada təşkili nəzərdə tutulur. Növbəti hədəfimiz məhz Avropa çempionatıdır".

    Qeyd edək ki, dünya çempionatında 30 ölkədən 400-dən çox idmançı mübarizə aparıb.

    Samir Babayev qol güləşi Azərbaycan millisi dünya çempionatı

    Son xəbərlər

    12:00

    II Qareginin qardaşı və qardaşı oğlunun həbsi ilə bağlı məhkəməyə müraciət edilib

    Region
    11:57

    Azərbaycanda mobil cihazların bazar payı son 4 ayda 40 % azalıb

    İKT
    11:54

    "Xiaomi" son 5 ayda Azərbaycanın mobil cihaz bazarındakı payının 32 %-ni itirib

    İKT
    11:53

    ABŞ və Cənubi Koreya müdafiə nazirlərinin görüşü keçiriləcək

    Digər ölkələr
    11:53

    Ramiz Mehdiyevin keçmiş köməkçisi Eldar Əmirov həbs edilib

    Hadisə
    11:53

    Azərbaycanlı voleybolçu: "İslamiadada mükafat qazanmaq üçün əlimizdən gələni edəcəyik"

    Komanda
    11:50
    Foto

    Qars, Ərzurum və İğdırdan olan jurnalistlər Qarabağa səfər ediblər

    Qarabağ
    11:45

    Həbs olunan icra başçısının müavininin nədə ittiham olunduğu açıqlanıb

    Hadisə
    11:39
    Foto

    Qarabağ Universitetində Vətən müharibəsi qaziləri tələbələrlə görüşüb

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti