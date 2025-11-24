İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Azərbaycan millisinin 2 boksçusu Avropa çempionatında 1/4 finala yüksəlib

    Fərdi
    • 24 noyabr, 2025
    • 22:08
    Azərbaycan millisinin 2 boksçusu Avropa çempionatında 1/4 finala yüksəlib

    Macarıstanın paytaxtı Budapeştdə boks üzrə U-23 Avropa çempionatı davam edir.

    "Report" xəbər verir ki, yarışın ikinci günündə Azərbaycan millisinin daha 2 boksçusu qələbə qazanıb.

    55 kq-da Amin Məmmədzadə 1/8 finalda Friha İsmail Maqraovi (İspaniya) ilə döyüşüb. Boksçumuz rəqibini 5:0 (30:26, 30:26, 30:26, 30:26, 30:25) hesabı ilə məğlub edib. O, 1/4 finalda Qor Ayvazyanla (Gürcüstan) qarşılaşacaq.

    Tağı Nəsibov (60 kq) da ilk döyüşündən qalib ayrılıb. Təmsilçimiz 1/8 finalda Yakub Krzpyetdən (Polşa) üstün olub – 4:1 (29:28, 28:29, 29:28, 30:27, 29:28). O, növbəti görüşündə Qavin Ryanla (İrlandiya) üz-üzə gələcək.

    Nəsibov yarımfinal uğrunda sabah, Məmmədzadə noyabrın 26-da rinqə çıxacaq.

    Qeyd edək ki, Avropa çempionatı noyabrın 29-da başa çatacaq.

    boks Avropa çempionatı Azərbaycan millisi

    Son xəbərlər

    22:23

    Avropa Parlamenti Ukrayna üçün sülh planına dair xüsusi debatlar keçirəcək

    Digər ölkələr
    22:08

    Azərbaycan millisinin 2 boksçusu Avropa çempionatında 1/4 finala yüksəlib

    Fərdi
    22:03

    Tramp Si Cinpinlə qarşılıqlı səfərlərin tarixlərini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    21:56

    "Neftçi" Samir Abasovu istefaya göndərib

    Futbol
    21:55

    Bakının üç rayonunun bəzi ərazilərində qaz olmayacaq

    Energetika
    21:37

    "Araz-Naxçıvan" Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsinin ilk matçında böyük hesabla uduzub

    Futbol
    21:35

    Suriyada yerli sakinlərə hücuma görə 120 nəfəri saxlanılıb

    Digər ölkələr
    21:26

    Avstriya kansleri: Aİ Rusiyaya təzyiq göstərməyə davam edəcək

    Digər ölkələr
    21:12

    Türkiyədə yanacaqdaşıyan maşınla avtobus toqquşub, 14 nəfər yaralanıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti