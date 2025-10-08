İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    08 oktyabr, 2025
    • 11:09
    Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin rəsmisi vəfat edib

    Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin (MOK) Beynəlxalq Proqramlar Departamentinin rəhbəri Mehman Kərimov vəfat edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə MOK məlumat yayıb.

    O, bu gün səhər saatlarında uzun sürən xərçəng xəstəliyindən sonra 52 yaşında həyatını itirib.

    Mehman Kərimov müxtəlif beynəlxalq yarışlarda missya rəhbəri, Milli Paralimpiya Komitəsinin İdarə Heyətinin, MOK-un bir sıra komissiyalarının üzvü kimi fəaliyyət göstərib.

