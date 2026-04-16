Azərbaycan kamandan oxatma millisi Qubada Belarus yığması ilə birgə hazırlıq keçirir
Fərdi
- 16 aprel, 2026
- 13:40
Azərbaycanın kamandan oxatma millisi Qubada Belarus yığması ilə birlikdə toplanışdadır.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Kamandan Oxatma Federasiyasından məlumat verilib.
Aprelin 10-da start götürən və 20-nə qədər davam edəcək hazırlıq prosesinin əsas məqsədi kamandan oxatanların fiziki dözümlülüyünün artırılması, taktiki hazırlığının təkmilləşdirilməsi və qarşılıqlı təcrübə mübadiləsinin aparılmasıdır.
Toplanış zamanı hər iki komandanın üzvləri həm fərdi, həm də qrup şəklində müvafiq proqramları icra edirlər.
Son xəbərlər
