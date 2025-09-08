İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”

    Azərbaycan idmançısı "Karate-1" A Seriya turnirində bürünc medal qazanıb

    Fərdi
    • 08 sentyabr, 2025
    • 15:48
    Azərbaycan idmançısı Karate-1 A Seriya turnirində bürünc medal qazanıb

    Azərbaycan idmançısı Rəşid Süleymanov (75 kq) Avstriyanın Zalsburq şəhərində keçirilən "Karate-1" A Seriya turnirində bürünc medal qazanıb.

    Bu barədə "Report"a Karate Federasiyasının mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Azərbaycan millisinin üzvü fəxri kürsünün üçüncü pilləsinə yüksəlib.

    Dünən millinin digər üzvü Hüseyn Məmmədli gümüş medal qazanmışdı.

    Qeyd edək ki, "Karate-1" A Seriya turnirləri idmançıların dünya reytinqində xal toplaması baxımından böyük əhəmiyyət daşıyır.

    Karate Azərbaycan Karate Federasiyası Avstriya

    Son xəbərlər

    17:03

    Hesablama Palatası: Naxçıvanda orta aylıq əməkhaqqı 812 manatı ötüb

    Maliyyə
    17:02

    Azərbaycanda veb səhifəsi olan məktəblərin sayı açıqlanıb

    İKT
    17:00

    Bakının Yavər Əliyev küçəsində təmir işlərinə başlanılır

    İnfrastruktur
    16:54

    Makedoniya bankları Azərbaycan qazının Mərkəzi Avropaya tranziti üçün interkonnektorun tikintisini maliyyələşdirməyə hazırdır

    Energetika
    16:52

    Azərbaycan millisinin heyətində dəyişikliklər olub

    Futbol
    16:51

    Sülh gündəmi Paşinyanı qələbəyə aparır - revanşistlərin sonu çatır - ŞƏRH

    Analitika
    16:43

    Naxçıvanda dövlət əsaslı vəsait qoyuluşlarının 29 % icra olunmasının səbəbləri açıqlanıb

    Maliyyə
    16:43

    Rubinyan: Ermənistan Türkiyə ilə sərhədlərin açılmasına və diplomatik əlaqələrin qurulmasına hazırdır

    Region
    16:39

    Ali təhsil müəssisələrinə qəbul olunan abituriyentlərin qeydiyyat müddəti uzadılıb

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti