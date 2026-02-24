İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    24 fevral, 2026
    • 11:11
    Azərbaycan güləşçisi: Nüfuzlu turnirdə qızıl medal qazanmaq çox xoşdur

    Belarusun paytaxtı Minskdə keçirilmiş beynəlxalq turnirdə fərqlənmək Azərbaycan sərbəst güləşçisi Abubakr Abakarov (92 kq) üçün xoşdur.

    27 yaşlı idmançı bu barədə "Report"a açıqlama verib.

    O, 3 qat olimpiya çempionu Aleksandr Medvedin xatirə turnirində qızıl medal qazanması ilə bağlı fikirlərini bölüşüb:

    "Bu yarışda artıq ikinci dəfədir ki, qalib gəlirəm. Belə nüfuzlu turnirdə fərqlənmək çox xoşdur. Yarışa tam hazır idim. Görüşlər də çox yaxşı keçdi".

    A.Abakarov Azərbaycan çempionatının finalında məğlub olduğu üçün Avropa çempionatında iştirak edə bilməyəcəyini söyləyib:

    "Ancaq dünya çempionatına qatılmaq şansım var. Bunun üçün ən yaxşı hazırlıq səviyyəsində olmalıyam ki, bu şansdan maksimum yararlanım".

    Xatırladaq ki, Abubakr Abakarov Aleksandr Medvedin xatirə turnirinin finalında dağıstanlı Qamzat Qasanov üzərində inamlı qələbə qazanıb – 12:5.

    Abubakr Abakarov Azərbaycan güləşçisi sərbəst güləş Qızıl medal Aleksandr Medved Belarus Minsk

