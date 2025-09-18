Azərbaycan güləşçisi dünya çempionatında bürünc medal qazana bilər
Fərdi
- 18 sentyabr, 2025
- 19:26
Azərbaycanın yunan-Roma güləşçisi Eldəniz Əzizli (55 kq) Xorvatiyanın paytaxtı Zaqrebdə keçirilən dünya çempionatında bürünc medal qazanza bilər.
"Report" xəbər verir ki, təmsilçimiz hindistanlı Anil Mora tam üstünlüklə (8:0) qalib gələrək 1/4 finala yüksəlib.
Titullu güləşçi amerikalı Ceyden Raneyə də şans tanımayıb – 5:1. Milli komandanın kapitanı yarımfinalda iranlı Payam Balutakiyə 1:3 hesabıyla məğlub olub və sabah bürünc medal uğrunda güləşəcək.
