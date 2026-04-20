Azərbaycan güləşçiləri Antalyada "Çempionlar" turnirini 13 medalla başa vurublar
Fərdi
- 20 aprel, 2026
- 12:16
Azərbaycan güləşçiləri Türkiyənin Antalya şəhərində keçirilən "Çempionlar" turnirini 13 medalla başa vurublar.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Güləş Federasiyasından məlumat verilib.
Turnirin son günündə 4 güləşçimiz fəxri kürsüyə qalxıb. Sərbəst güləşdə Bəşir Verdiyevlə (65 kq) Yusif Dursunov (125 kq) gümüş, Muxamad Qantemirov (125 kq) isə bürünc medal qazanıb.
Yunan-Roma güləşində Tural Əhmədov (63 kq) bütün rəqiblərinə qalib gələrək çempion olub.
Sərbəst güləş üzrə Azərbaycan millisi 119 xalla komanda hesabında 3-cü pillədə yer alıb.
Beləliklə, "Çempionlar" turnirində güləşçilərimiz ümumilikdə 13 (3 qızıl, 4 gümüş, 6 bürünc) medal əldə ediblər.
Son xəbərlər
20:58
Makron: Hörmüz boğazında açılan atəşin hədəfi Fransa olmayıbDigər ölkələr
20:51
ABŞ Livan və İsrail arasında atəşkəsin uzadılması üzərində işləyirDigər ölkələr
20:48
İraq 10 ildən sonra Suriya ilə sərhəd keçid məntəqəsini açıbDigər ölkələr
20:40
Azər Kərimli: Jülyen Odul Fransada 9 milyon müsəlmanın yaşadığını unudubXarici siyasət
20:25
Deputat: Fransada müsəlmanlara qarşı kin, ayrı-seçkilik uzun illərdir davam edirXarici siyasət
20:20
Elçin Əmirbəyov "Euro" jurnalına müsahibə veribXarici siyasət
20:15
Foto
XTQ-nin Aprel şəhidlərinin xatirəsi ehtiramla yad olunubHərbi
20:12
Foto
İmişlinin 2 kəndində bəzi əkin sahələri su altında qalıbİnfrastruktur
20:06