    Azərbaycan güləşçiləri Antalyada Çempionlar turnirini 13 medalla başa vurublar

    Azərbaycan güləşçiləri Türkiyənin Antalya şəhərində keçirilən "Çempionlar" turnirini 13 medalla başa vurublar.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Güləş Federasiyasından məlumat verilib.

    Turnirin son günündə 4 güləşçimiz fəxri kürsüyə qalxıb. Sərbəst güləşdə Bəşir Verdiyevlə (65 kq) Yusif Dursunov (125 kq) gümüş, Muxamad Qantemirov (125 kq) isə bürünc medal qazanıb.

    Yunan-Roma güləşində Tural Əhmədov (63 kq) bütün rəqiblərinə qalib gələrək çempion olub.

    Sərbəst güləş üzrə Azərbaycan millisi 119 xalla komanda hesabında 3-cü pillədə yer alıb.

    Beləliklə, "Çempionlar" turnirində güləşçilərimiz ümumilikdə 13 (3 qızıl, 4 gümüş, 6 bürünc) medal əldə ediblər.

    Azerbaijani wrestlers win 13 medals in Antalya tournament

