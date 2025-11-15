Azərbaycan gimnastları Avropa çempionatında mübarizəyə başlayır
Fərdi
- 15 noyabr, 2025
- 15:55
Aerobika gimnastikası üzrə Avropa çempionatının ikinci günə start verilib.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, bugünkü təsnifat mərhələsində Azərbaycan da daxil olmaqla 18 ölkə gimnastının qarışıq cütlük, üçlük, qrup və aerodans üzrə çıxışları olacaq.
Günün sonunda mükafatlandırma mərasimi keçiriləcək.
Qeyd edək ki, Gəncə İdman Sarayında 18 ölkədən 151 idmançının qatıldığı aerobika gimnastikası üzrə böyüklər arasında 14-cü Avropa çempionatı keçirilir.
Yarışa noyabrın 16-da yekun vurulacaq.
