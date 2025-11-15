İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Azərbaycan gimnastları Avropa çempionatında mübarizəyə başlayır

    Fərdi
    15 noyabr, 2025
    • 15:55
    Azərbaycan gimnastları Avropa çempionatında mübarizəyə başlayır

    Aerobika gimnastikası üzrə Avropa çempionatının ikinci günə start verilib.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, bugünkü təsnifat mərhələsində Azərbaycan da daxil olmaqla 18 ölkə gimnastının qarışıq cütlük, üçlük, qrup və aerodans üzrə çıxışları olacaq.

    Günün sonunda mükafatlandırma mərasimi keçiriləcək.

    Qeyd edək ki, Gəncə İdman Sarayında 18 ölkədən 151 idmançının qatıldığı aerobika gimnastikası üzrə böyüklər arasında 14-cü Avropa çempionatı keçirilir.

    Yarışa noyabrın 16-da yekun vurulacaq.

