Azərbaycan cüdoçuları "Böyük Dəbilqə" turnirinin ilk gününü medalsız başa vurublar
Fərdi
- 28 noyabr, 2025
- 17:45
Azərbaycan cüdoçuları Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Əbu-Dabidə keçirilən "Böyük Dəbilqə" turnirinin ilk gününü mükafatsız başa vurublar.
"Report" xəbər verir ki, milli üzvlərindən Əhməd Yusifov, Balabəy Ağayev (hər ikisi 60 kq), həmçinin Ruslan Paşayev və Rəşad Yelkiyev (hər ikisi 66 kq) fəxri kürsüdən kənarda qalıblar.
Ən yaxşı nəticəyə bürünc medal uğrunda görüşdə Salih Yıldıza (Türkiyə) uduzaraq 5-ci olan Ə.Yusifov imza atıb.
Qeyd edək ki, turnirə noyabrın 30-da yekun vurulacaq.
Son xəbərlər
17:56
Ceyhun Bayramov İssara Sereevatthanavutu qəbul edibDigər
17:52
Foto
WUF13-ə hazırlıqla bağlı yerləşmə vasitələri ilə görüş keçirilibTurizm
17:51
"Baksol yolu"ndakı yanğın söndürülüb - YENİLƏNİBHadisə
17:51
Azərbaycan Yüksək Liqası: "Murov Az Terminal" son oyun günündə qələbə qazanıbKomanda
17:47
Bakıda rəqəmsal əlçatanlığın inkişafı üzrə beynəlxalq plan qəbul edilibİKT
17:45
Azərbaycan cüdoçuları "Böyük Dəbilqə" turnirinin ilk gününü medalsız başa vurublarFərdi
17:41
Olimpiya mükafatçısı mövsümün sonunda karyerasını bitirəcəkFərdi
17:40
Azərbaycanda idarələrarası rəqəmsal sənəd dövriyyəsi təşkil edilibSosial müdafiə
17:34
Foto