Azərbaycan Cüdo Federasiyası Goranboyda məşqçilər üçün dan seminarı keçirib
Fərdi
- 24 aprel, 2026
- 19:20
Azərbaycan Cüdo Federasiyasının (ACF) təşkilatçılığı ilə Goranboyda qərb bölgəsindən olan məşqçilər üçün I dan dərəcəsi üzrə seminar və imtahan keçirilib.
"Report" xəbər verir ki,tədris prosesinə ümumilikdə 27 məşqçi cəlb olunub.
Seminarlara ACF-in təhsil ekspertləri Rafiq Nəcəfov, İsmayıl Rzayev, İbrahim Aslanov və Natiq Qurbanlı rəhbərlik edib.
Məşğələlər çərçivəsində iştirakçılara "nage-no-kata" istiqamətində nəzəri və praktik biliklər təqdim olunub, bacarıqlarının inkişafı təmin edilib.
Yekunda imtahanı uğurla başa vuran məşqçilərə I dan dərəcəsi təqdim olunub.
