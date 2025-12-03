İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Azərbaycan çempionatına hazırlıq məqsədilə cüdo hakimləri üçün seminar keçirilib

    Fərdi
    • 03 dekabr, 2025
    • 19:07
    Azərbaycan çempionatına hazırlıq məqsədilə cüdo hakimləri üçün seminar keçirilib

    Cüdo üzrə milli komandaların Təlim-Məşq Mərkəzində Azərbaycan çempionatına hazırlıq məqsədilə hakimlər üçün seminar keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, seminar Azərbaycan Cüdo Federasiyasının (ACF) Hakimlər Komitəsinin təşkilatçılığı ilə baş tutub.

    ACF prezidentinin müşaviri Natiq Bağırov və hakimlər üzrə menecer, A kateqoriyalı beynəlxalq dərəcəli hakim Mətin Rəhimlinin rəhbərliyi ilə keçirilən tədbir Dövlət Himninin səsləndirilməsi ilə başlayıb.

    Seminarda əvvəlcə hakimlərin davranış qaydaları ilə bağlı xatırlatmalar edilib. Daha sonra yuko və vaza-ari xalları arasındakı fərqləndirmələr, "saxta hücumlar" (false attack), eləcə də tatamidən kənara çıxma hallarında nə zaman cərimə xalı (şido) verilməsi mövzuları ətrafında ətraflı müzakirələr aparılıb.

    cüdo hakimlər seminar

    Son xəbərlər

    19:27

    AFFA Hakimlər Komitəsinin yeni sədri Premyer Liqanın XIII turundakı hakim səhvini təsdiqləyib

    Futbol
    19:20

    Mərkəzi Asiya ölkələrindən Azərbaycana turist axını bir ildə 20 %-dən çox artıb

    Turizm
    19:15

    Ağdərədə minaya düşən şəxs əməliyyat olunur, vəziyyəti ağırdır - YENİLƏNİB

    Hadisə
    19:07
    Foto

    Azərbaycan çempionatına hazırlıq məqsədilə cüdo hakimləri üçün seminar keçirilib

    Fərdi
    19:05

    İsrail daha bir girovun meyitini təhvil alacaq

    Digər ölkələr
    19:01

    "AFEN Plaza"da partlayışda xəsarət alanlardan üçü evə buraxılıb

    Sağlamlıq
    19:00

    Stubb və Ərdoğan Rusiya‑Ukrayna müharibəsinin nizamlanması üzrə səyləri müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    18:59

    Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasının V turunun oyunları eyni gündə baş tutub

    Komanda
    18:55

    Türkiyə ilk dəfə Aİ və NATO üzvü olan ölkəyə döyüş gəmisi satıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti