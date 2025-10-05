İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Azərbaycan boksçusu: "Qazandığım qızıl medal gələcək yarışlar üçün əlavə stimuldur"

    05 oktyabr, 2025
    Azərbaycan boksçusu: Qazandığım qızıl medal gələcək yarışlar üçün əlavə stimuldur

    Azərbaycan boksçusu Əli Abaslının (52 kq) qazandığı qızıl medal ona gələcək yarışlar üçün əlavə stimul verəcək.

    Bunu "Report"un Qərb bürosuna açıqlamasında, III MDB Oyunlarında qızıl medal qazanan boksçu özü deyib.

    O, final görüşünün çətin keçdiiyni bildirib:

    "Rəqibin gücünü nəzərə alaraq görüşdə çox diqqətli olmalı idim. Bu qələbə mənim üçün böyük uğurdur. Qazandığım qızıl medal gələcək yarışlar üçün əlavə stimuldur".

    Qeyd edək ki, lll MDB Oyunlarının boks yarışları Yevlax Olimpiya İdman Kompleksində keçirilir.

