Azərbaycan boksçusu: "Qazandığım qızıl medal gələcək yarışlar üçün əlavə stimuldur"
Fərdi
- 05 oktyabr, 2025
- 16:28
Azərbaycan boksçusu Əli Abaslının (52 kq) qazandığı qızıl medal ona gələcək yarışlar üçün əlavə stimul verəcək.
Bunu "Report"un Qərb bürosuna açıqlamasında, III MDB Oyunlarında qızıl medal qazanan boksçu özü deyib.
O, final görüşünün çətin keçdiiyni bildirib:
"Rəqibin gücünü nəzərə alaraq görüşdə çox diqqətli olmalı idim. Bu qələbə mənim üçün böyük uğurdur. Qazandığım qızıl medal gələcək yarışlar üçün əlavə stimuldur".
Qeyd edək ki, lll MDB Oyunlarının boks yarışları Yevlax Olimpiya İdman Kompleksində keçirilir.
Son xəbərlər
17:10
Azərbaycan parabadmintonçuları Avropa çempionatını 2 medalla başa vurublarFərdi
17:02
"Sabah" səfərdə "Karvan-Yevlax"a qalib gəlibFutbol
16:50
Peşəkar mühasib sertifikatı almaq istəyənlər üçün test imtahanı keçirilibElm və təhsil
16:41
Foto
Azərbaycan atleti Makedoniyada beynəlxalq yarışda gümüş medal qazanıbFərdi
16:32
Nepalda daşqınlar 47 nəfərin həyatına son qoyubDigər ölkələr
16:28
Azərbaycan boksçusu: "Qazandığım qızıl medal gələcək yarışlar üçün əlavə stimuldur"Fərdi
16:26
İsrailin müdafiə naziri: HƏMAS girovları buraxmasa, onu məhv edəcəyikDigər ölkələr
16:05
Rusiyanın hücumundan sonra Ukraynanın sənaye və enerji obyektləri zədələnibDigər ölkələr
16:03
Foto