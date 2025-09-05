Azərbaycan boksçusu dünya çempionatının 1/8 finalına yüksəlib
Fərdi
- 05 sentyabr, 2025
- 17:35
Azərbaycanın daha bir boksçusu Liverpulda keçirilən dünya çempionatının 1/8 finalına yüksəlib.
Bu barəfə "Report"a federasiyadan məlumat verilib.
Milli üzvü Səidcəmşid Cəfərov (75 kq) ilk döyüşünü qələbə ilə bitirib. O, 1/16 finalda Qavin Raffertini (İrlandiya) məğlub edib. Hər üç raundu aktivinə yazan Cəfərov yekunda 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:26) hesabı ilə qələbə qazanıb.
O, növbəti görüşünü ilk mərhələdən azad olan Dayqo Sunaqaya (Yaponiya) qarşı keçirəcək. Döyüş sentyabrın 9-da baş tutacaq.
