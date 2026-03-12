Azərbaycan boksçuları "Adriatik incisi" turnirini dörd medalla başa vurublar
Fərdi
- 12 mart, 2026
- 11:10
Azərbaycan təmsilçiləri Monteneqronun Budva şəhərində gənc boksçular arasında keçirilən Dünya Kuboku statuslu "Adriatik incisi" beynəlxalq turnirini dörd medalla başa vurublar.
"Report"un məlumatına görə, Azərbaycan millisi 18 ölkənin qatıldığı yarışda 1 qızıl, 1 gümüş və 2 bürünc medal qazanıb.
Komandanın heyətində Rza Rzayev (70 kq) bütün rəqiblərinə qalib gəlib. O, finalda Maksim Kirillovu 4:1 (30:27, 28:29, 29:28, 29:28, 29:28) hesabı məğlub edərək fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb.
Digər boksçulardan Heydər Əzməmmədov (85 kq) gümüş, Vüsal Xəlilov (65 kq) və Zaur Səmədov (90 kq) bürünc medala yiyələniblər. Millimiz bu göstərici ilə komanda hesabında 3-cü yeri tutub.
Son xəbərlər
11:26
Tyaqo Pitarç "Real"ın Çempionlar Liqası tarixində yeni rekord müəyyənləşdiribFutbol
11:25
ABB-nin dəstəyi ilə II Qadın Liderləri Zirvəsi keçirilibBiznes
11:25
Azərbaycanda elektron ticarətdə əsas dələduzluq riskləri açıqlanıbBiznes
11:23
Sabah bütün sosial ödənişlər qrafikdən əvvəl yekunlaşdırılacaqMaliyyə
11:22
AMB: Rəqəmsal maliyyənin inkişafı istehlakçıların qorunmasından asılıdırMaliyyə
11:16
İlham Əliyev: Azərbaycan vasitəsilə daşınan yüklərə olan tələbat artırDaxili siyasət
11:14
Azərbaycan qeyri-neft-qaz ixracını 20 %-ə yaxın artırıbBiznes
11:14
Vayra Vike-Freyberqa BMT TŞ-nin strukturunu tənqid edibDigər ölkələr
11:14