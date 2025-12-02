İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Azərbaycan Boks Federasiyasının rəhbərliyi dünya çempionatından öncə milli üzvləri ilə görüşüb

    Fərdi
    • 02 dekabr, 2025
    • 10:41
    Azərbaycan Boks Federasiyasının rəhbərliyi dünya çempionatından öncə milli üzvləri ilə görüşüb

    Azərbaycan Boks Federasiyasının (ABF) rəhbərliyi Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dubay şəhərində keçiriləcək dünya çempionatı öncəsi kişilərdən ibarət milli üzvləri ilə görüşüb.

    "Report" ABF-yə istinadən xəbər verir ki, federasiya prezidentinin müşaviri Samir Hüseynov mundialın mahiyyətindən danışıb və boksçuların hər birindən yüksək nəticə gözlənildiyini vurğulayıb.

    Komandanın durumu ilə maraqlanan və tövsiyələrini verən S.Hüseynov bu yarışla Azərbaycan çempionatının yekununa əsasən 2028-ci ildə Los-Ancelesdə keçiriləcək Yay Olimpiya Oyunları üçün heyətin formalaşacağını qeyd edib.

    ABF-in baş katibi Nağı Səfərov və İdarə Heyətinin üzvü Rövşən Hüseynov boksçuları məsuliyyətlərini dərk etməyə çağırıb, onlara uğurlar arzulayıb.

    Ardınca millinin baş məşqçisi Ravşan Xocayevin hesabatı dinlənilib. O, komandanın dünya çempionatına hazır olduğunu və boksçularının əhval-ruhiyyəsinin yüksək olduğunu deyib.

    Qeyd edək ki, dekabrın 3-dən 13-nə qədər keçiriləcək dünya çempionatında Azərbaycan 11 boksçu ilə təmsil olunacaq.

    Son xəbərlər

    11:18

    Gürcüstana yağ daşıyan Rusiya tankeri Türkiyə sahilləri yaxınlığında hücuma məruz qalıb

    Region
    11:12

    İsveç Ukraynaya 1,1 milyard kron məbləğində yardım ayıracaq

    Digər ölkələr
    11:10

    Energetika Nazirliyi "Söndür və Qazan!" kampaniyasına başlayıb

    Energetika
    11:09

    Avropa çempionu olan azərbaycanlı boksçu: "Eyni nəticəni mundialda da təkrarlayacağıma inanıram"

    Fərdi
    11:08

    Nazir müavini: Mədəniyyət İşçiləri Həmkarlar İttifaqı bu sahədə çalışanların fəaliyyətini stimullaşdırır

    Daxili siyasət
    11:04

    Prezident İlham Əliyev Laos liderinə təbrik məktubu göndərib

    Xarici siyasət
    11:04

    İlham Əliyev BƏƏ Prezidentini Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    11:03

    Dövlət Agentliyi Regional Su Meliorasiya Xidmətinə icrası məcburi göstəriş verib

    Biznes
    11:01

    Parlamentdə 2026-cı ilin dövlət büdcəsi zərfi ikinci oxunuşda müzakirə edilir

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti