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    "Merkuri" BOKT-un səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Maliyyə
    • 26 oktyabr, 2026
    • 13:58
    Merkuri BOKT-un səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Noyabrın 23-də, saat 10:00-da "Merkuri" ASC bank olmayan kredit təşkilatının (BOKT) səhmdarlarının növbədənkənar ümumi yığıncağı keçiriləcək.

    "Report" bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankının Məlumatların Elektron Açıqlanması Sisteminə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, yığıncaq BOKT-un baş ofisinin yerləşdiyi Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Mirəli Qaşqay küçəsi, 71 ünvanında olacaq.

    Yığıncağın gündəliyinə BOKT-un kütləvi təklif üsulu ilə istiqrazlarının emissiya edilmasi və cari maliyyə məsələlərinin müzakirə edilməsi daxildir.

    Xatırladaq ki, "Merkuri" 2012-ci ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 1 333 260 manatdır. BOKT-un səhmdarları hər biri 50% payla Məmməd Məmmədov və Səbuhi Əzizovdur.

    Merkuri ASC Bank olmayan kredit təşkilatı (BOKT) Səhmdarların yığıncağı İstiqraz emissiyası
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