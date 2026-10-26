"Merkuri" BOKT-un səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək
Maliyyə
- 26 oktyabr, 2026
- 13:58
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Noyabrın 23-də, saat 10:00-da "Merkuri" ASC bank olmayan kredit təşkilatının (BOKT) səhmdarlarının növbədənkənar ümumi yığıncağı keçiriləcək.
"Report" bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankının Məlumatların Elektron Açıqlanması Sisteminə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, yığıncaq BOKT-un baş ofisinin yerləşdiyi Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Mirəli Qaşqay küçəsi, 71 ünvanında olacaq.
Yığıncağın gündəliyinə BOKT-un kütləvi təklif üsulu ilə istiqrazlarının emissiya edilmasi və cari maliyyə məsələlərinin müzakirə edilməsi daxildir.
Xatırladaq ki, "Merkuri" 2012-ci ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 1 333 260 manatdır. BOKT-un səhmdarları hər biri 50% payla Məmməd Məmmədov və Səbuhi Əzizovdur.
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