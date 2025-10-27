İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Azərbaycan Atıcılıq Federasiyasının rəsmisi ESC-nın rəyasət heyətinə üzv seçilib

    Fərdi
    • 27 oktyabr, 2025
    • 13:43
    Azərbaycan Atıcılıq Federasiyasının rəsmisi ESC-nın rəyasət heyətinə üzv seçilib
    Emin Cəfərov

    Azərbaycan Atıcılıq Federasiyasının (ASF) baş katibi Emin Cəfərov Avropa Atıcılıq Konfederasiyasının (ESC) rəyasət heyətinə üzv seçilib.

    Bu barədə "Report"a ASF-nin mətbuat xidmətindən bildirilib.

    ESC-nin Baş Assambleyasında təşkilatın rəhbər orqanlarının yeni tərkibi formalaşdırılıb.

    Assambleyada həmçinin Aleksandr Ratner növbəti müddət üçün ESC prezidenti vəzifəsinə yenidən seçilib.

    Azərbaycan Atıcılıq Federasiyası Avropa Atıcılıq Konfederasiyası Emin Cəfərov

    Son xəbərlər

    14:53

    AFFA Rusiya klubunun futbolçusunu milliyə cəlb etmək üçün danışıqlar aparır

    Futbol
    14:53

    "Azəripək" auditor seçib

    Maliyyə
    14:52

    Azərbaycanda qablaşdırma vasitələri üçün məcburi tələblər müəyyənləşdirilir

    Biznes
    14:49

    Mirzoyan: Azərbaycanla əldə edilən bütün razılaşmalar faydalıdır

    Xarici siyasət
    14:44

    Estoniya Ukraynaya 150 min avro ayıracaq

    Region
    14:41

    Qarğabazar karvansarayı bərpa ediləcək

    İnfrastruktur
    14:40
    Foto

    Trek velosipedi üzrə Azərbaycan çempionatının mükafatçıları müəyyənləşib

    Fərdi
    14:37

    Ukraynalı nazir: ABŞ Prezidentinin xüsusi nümayəndəsini ölkəmizə dəvət etmişik

    Region
    14:28

    İranın Azərbaycandakı səfiri "Qırmızı körpü"də olub

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti