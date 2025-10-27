Azərbaycan Atıcılıq Federasiyasının rəsmisi ESC-nın rəyasət heyətinə üzv seçilib
Fərdi
- 27 oktyabr, 2025
- 13:43
Azərbaycan Atıcılıq Federasiyasının (ASF) baş katibi Emin Cəfərov Avropa Atıcılıq Konfederasiyasının (ESC) rəyasət heyətinə üzv seçilib.
Bu barədə "Report"a ASF-nin mətbuat xidmətindən bildirilib.
ESC-nin Baş Assambleyasında təşkilatın rəhbər orqanlarının yeni tərkibi formalaşdırılıb.
Assambleyada həmçinin Aleksandr Ratner növbəti müddət üçün ESC prezidenti vəzifəsinə yenidən seçilib.
Son xəbərlər
14:53
AFFA Rusiya klubunun futbolçusunu milliyə cəlb etmək üçün danışıqlar aparırFutbol
14:53
"Azəripək" auditor seçibMaliyyə
14:52
Azərbaycanda qablaşdırma vasitələri üçün məcburi tələblər müəyyənləşdirilirBiznes
14:49
Mirzoyan: Azərbaycanla əldə edilən bütün razılaşmalar faydalıdırXarici siyasət
14:44
Estoniya Ukraynaya 150 min avro ayıracaqRegion
14:41
Qarğabazar karvansarayı bərpa ediləcəkİnfrastruktur
14:40
Foto
Trek velosipedi üzrə Azərbaycan çempionatının mükafatçıları müəyyənləşibFərdi
14:37
Ukraynalı nazir: ABŞ Prezidentinin xüsusi nümayəndəsini ölkəmizə dəvət etmişikRegion
14:28