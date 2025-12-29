Avropa Cüdo Birliyinin rəsmi saytında Azərbaycanda katanın inkişafından bəhs edən yazı dərc olunub
Fərdi
- 29 dekabr, 2025
- 11:46
Avropa Cüdo Birliyinin rəsmi saytında Azərbaycanda katanın inkişafından bəhs edən məqalə dərc olunub.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Cüdo Federasiyasından bildirilib.
Yazıda ölkədə katanın inkişafının ardıcıl şəkildə davam etdiyi və bu istiqamətdə Azərbaycan çempionatı keçirildiyi qeyd olunub. Həmçinin kata hakimləri üzrə seminarların da təşkil olunduğu vurğulanıb.
Məqalədə federasiyanın kata mədəniyyətinin formalaşmasına verdiyi dəstək və beynəlxalq arenada qazanılan ilk kata medalına xüsusi yer ayrılıb.
