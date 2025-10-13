Avropa çempionatı: Azərbaycanın şahmat millisi ikinci pilləyə yüksəlib
- 13 oktyabr, 2025
- 09:32
Kişi şahmatçılardan ibarət Azərbaycan millisi Gürcüstanın Batumi şəhərində keçirilən Avropa çempionatında ikinci pilləyə yüksəlib.
"Report"un məlumatına görə, buna yığmanın VII turda Macarıstana qalib gəlməsi səbəb olub.
Qarşılaşma komandamızın 3:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Milli hazırda 11 xalla ikincidir. Şəhriyar Məmmədyarov, Rauf Məmmədov, Aydın Süleymanlı, Məhəmməd Muradlı, Eltac Səfərlidən ibarət kollektiv daha əvvəl Slovakiya (3:1), Polşa (2.5:1.5) və Ermənistanı (2.5:1.5) məğlub edib, Çexiya (2:2), Niderland (2:2) və Yunanıstanla (2:2) bərabərə qalıb.
Ülviyyə Fətəliyeva, Gövhər Beydullayeva, Xanım Balacayeva, Gülnar Məmmədova və Ayan Allahverdiyevanın heyətində yer aldığı qadınlardan ibarət komanda isə meydan sahiblərinə uduzub - 1,5:2.5. Yığma daha əvvəl Sloveniya (4:0), Macarıstan (2.5:1.5) və Ermənistana (3:1) qalib gəlib. Fransa və Yunanıstanla (hər ikisi 2:2) heç-heçə edən kollektiv Almaniyaya məğlub olub - 1.5:2.5. Qadın millimiz hazırda 8 xalla 10-cu pillədə qərarlaşıb.
Qeyd edək ki, İsveçrə sistemi ilə keçirilən Avropa çempionatı oktyabrın 14-də başa çatacaq.