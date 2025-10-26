İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Avropa Atletika Assosiasiyası ilin ən yaxşılarının adlarını açıqlayıb

    Fərdi
    26 oktyabr, 2025
    17:23
    Avropa Atletika Assosiasiyası ilin ən yaxşılarının adlarını açıqlayıb

    Avropa Atletika Assosiasiyası ilin ən yaxşı atletlərinin adlarını açıqlayıb.

    "Report" qurumun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, ilin ən yaxşı atleti şüvüllə tullanma üzrə dünya çempionu və rekordçusu isveçli Armand Düplantis olub.

    İlin ən yaxşı qadın idmançısı mükafatına Nniderlandlı sprinter Femke Bola layiq görülüb. İdmançı 2025-ci ildə 400 metr məsafəyə maneələrlə qaçışda dünya çempionu olub. O, həmçinin 4x400 m qarışıq estafetində dünya birinciliyinin gümüş medalını qazanıb.

    İlin ən yaxşı gənc qadın atleti isveçrəli Odri Verro olub. O, bu il 23 yaşadək idmançılar arasında 800 metr məsafəyə qaçış üzrə dünya çempionu adını qazanıb.

    Kişilərdə isə eyni ada Avropa çempionu, polşalı dekatlonçu Hubert Troşanka layiq görülüb.

