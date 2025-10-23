İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi
    ATF-nin icraçı vitse-prezidenti beynəlxalq qurumun Baş Assambleyasında iştirak edib

    Fərdi
    • 23 oktyabr, 2025
    • 14:04
    Azərbaycan Taekvondo Federasiyasının (ATF) icraçı vitse-prezidenti Hikmət Səmədov Dünya Taekvondo Federasiyasının Baş Assambleyasında iştirak edib.

    Bu barədə "Report"a ATF-dən məlumat verilib.

    Toplantı Çinin Uşi şəhərində keçirilib. Assambleyada taekvondonun gələcək inkişafı ilə bağlı bir sıra mühüm qərarlar qəbul olunub.

    Həmçinin 2027-ci ildə taekvondo üzrə dünya çempionatının Qazaxıstanın paytaxtı Astanada təşkil olunacağı rəsmən elan edilib.

    azərbaycan taekvondo federasiyası Baş Assambleya Hikmət Səmədov

