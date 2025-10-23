ATF-nin icraçı vitse-prezidenti beynəlxalq qurumun Baş Assambleyasında iştirak edib
Fərdi
- 23 oktyabr, 2025
- 14:04
Azərbaycan Taekvondo Federasiyasının (ATF) icraçı vitse-prezidenti Hikmət Səmədov Dünya Taekvondo Federasiyasının Baş Assambleyasında iştirak edib.
Bu barədə "Report"a ATF-dən məlumat verilib.
Toplantı Çinin Uşi şəhərində keçirilib. Assambleyada taekvondonun gələcək inkişafı ilə bağlı bir sıra mühüm qərarlar qəbul olunub.
Həmçinin 2027-ci ildə taekvondo üzrə dünya çempionatının Qazaxıstanın paytaxtı Astanada təşkil olunacağı rəsmən elan edilib.
