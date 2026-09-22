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    AŞF rəsmisi İlahə Qədimova Ümumdünya Şahmat Olimpiadasında seans keçirib

    Fərdi
    • 22 sentyabr, 2026
    • 12:29
    AŞF rəsmisi İlahə Qədimova Ümumdünya Şahmat Olimpiadasında seans keçirib

    Azərbaycan Şahmat Federasiyasının (AŞF) baş katibi, yeniyetmələr arasında ikiqat dünya çempionu İlahə Qədimova Özbəkistanda təşkil olunan 46-cı Ümumdünya Şahmat Olimpiadasında seans keçirib.

    Bu barədə "Report"a AŞF-nin mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Qurum rəsmisi eyni vaxtda bir neçə lövhədə şahmat oynayıb.

    Qeyd edək ki, Ümumdünya Şahmat Olimpiadası İsveçrə sistemi üzrə 11 turdan ibarətdir və sentyabrın 27-də başa çatacaq.

    AŞF rəsmisi İlahə Qədimova Ümumdünya Şahmat Olimpiadasında seans keçirib
    AŞF rəsmisi İlahə Qədimova Ümumdünya Şahmat Olimpiadasında seans keçirib
    AŞF rəsmisi İlahə Qədimova Ümumdünya Şahmat Olimpiadasında seans keçirib
    İlahə Qədimova Ümumdünya Şahmat Olimpiadası Azərbaycan Şahmat Federasiyası

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