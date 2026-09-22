AŞF rəsmisi İlahə Qədimova Ümumdünya Şahmat Olimpiadasında seans keçirib
Fərdi
- 22 sentyabr, 2026
- 12:29
Azərbaycan Şahmat Federasiyasının (AŞF) baş katibi, yeniyetmələr arasında ikiqat dünya çempionu İlahə Qədimova Özbəkistanda təşkil olunan 46-cı Ümumdünya Şahmat Olimpiadasında seans keçirib.
Bu barədə "Report"a AŞF-nin mətbuat xidmətindən bildirilib.
Qurum rəsmisi eyni vaxtda bir neçə lövhədə şahmat oynayıb.
Qeyd edək ki, Ümumdünya Şahmat Olimpiadası İsveçrə sistemi üzrə 11 turdan ibarətdir və sentyabrın 27-də başa çatacaq.
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