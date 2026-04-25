Anar Hümbətov Daşkənddə konkur üzrə beynəlxalq yarışda iştirak edib
Fərdi
- 25 aprel, 2026
- 17:25
"Elite" Atçılıq Klubunun yetirməsi Anar Hümbətov Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə təşkil olunmuş konkur üzrə Mantena Kubokunda iştirak edib.
"Report" Azərbaycan Respublikası Atçılıq Federasiyasına istinadən xəbər verir ki, Beynəlxalq Atçılıq Federasiyasının təqvim planına daxil olan bu turnirdə idmançımız "Aqat" ləqəbli atla mübarizə aparıb.
O, hündürlüyü 110 sm olan maneələri dəf etmək yarışlarında 5-ci yeri tutub. Hündürlüyü 115 sm olan maneələrin dəf olunmasında isə A.Hümbətov 6-cı olub.
Qeyd edək ki, turnirdə 9 ölkəni təmsil edən 10 idmançı mübarizə aparıb.
