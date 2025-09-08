İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”
    AMADA rəsmiləri Strasburqdakı toplantılarda iştirak ediblər

    • 08 sentyabr, 2025
    • 15:09
    AMADA rəsmiləri Strasburqdakı toplantılarda iştirak ediblər

    Azərbaycan Milli Antidopinq Agentliyinin (AMADA) rəsmiləri Strasburqdakı toplantılarda iştirak ediblər.

    Bu barədə "Report"a agentliyin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

    Avropanın antidopinq siyasətinə səlahiyyətli qurumları Strasburqda təmiz idmanın gələcəyini müəyyənləşdirən iki yüksək səviyyəli toplantıda - Ümumdünya Antidopinq Agentliyi (WADA) üzrə Ad Hoc Avropa Komitəsinin (CAHAMA) 68-ci iclası və Avropa Şurasının Antidopinq Konvensiyası üzrə T-DO Monitorinq Qrupunun 61-ci iclasında bir araya gəliblər.

    Azərbaycanı bu görüşlərdə (AMADA) İcraçı direktoru Təhminə Tağı-zadənin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti təmsil edib.

    CAHAMA-nın iclasında iştirakçılar Avropanın ortaq mövqelərini razılaşdıraraq, WADA İcraiyyə Komitəsinin qarşıdakı iclasına hazırlıq məqsədilə idarəetmə, rəhbərliyin seçilməsi və qitənin ali antidopinq qurumunun gündəliyinə dair təkliflərini müzakirə ediblər.

    T-DO-nun 61-ci  iclasında isə uyğunluğun monitorinqi, Gürcüstan və Bosniya və Herseqovinada milli qiymətləndirmələr, həmçinin Avropada dopinq maddələrinin əlçatanlığının azaldılması tədbirləri diqqət mərkəzində olub. Görüşdə nümayəndələr "Enhanced Games" təşəbbüsünü qınayıb və 2027-ci il Ümumdünya Antidopinq Məcəlləsinə Avropanın töhfələrini nəzərdən keçiriblər.

    Əlamətdar hadisə isə "Gender bərabərliyinin antidopinq siyasətinə inteqrasiyası" üzrə xüsusi yaradılmış işçi qrupunun (T-DO GEMA) fəaliyyətə başlaması olub. CAHAMA-nın ekspertlərindən ibarət Gender bərabərliyi üzrə İşçi Qrupunun (GECA) nəticələrinə əsaslanan yeni qurum gender bərabərliyinin antidopinq sisteminin bütün səviyyələrində təmin olunması üçün tövsiyələr və monitorinq vasitələri hazırlayacaq. Qrupun sədri vəzifəsini AMADA-nın İcraçı direktorunun müavini və CAHAMA-nın gender bərabərliyi üzrə məruzəçisi Rüfət Efendiyev icra edəcək.

    CAHAMA-nın cari ildə sonuncu iclası noyabr ayında keçiriləcək. CAHAMA və T-DO isə 2026-cı ilin martında Strasburqda yenidən toplanacaq və bundan sonra Bakı WADA-nın Avropa üzrə Regional Simpoziumuna ev sahibliyi edəcək.

