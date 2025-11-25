İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    AMADA nümayəndə heyəti Strasburqda CAHAMA-nın 69-cu iclasında iştirak edib

    Fərdi
    • 25 noyabr, 2025
    • 12:04
    AMADA nümayəndə heyəti Strasburqda CAHAMA-nın 69-cu iclasında iştirak edib

    Azərbaycan Milli Antidopinq Agentliyinin (AMADA) İcraçı direktoru Təhminə Tağı-zadənin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Fransanın Strasburq şəhərində Avropa Şurasının Agora binasında Ümumdünya Antidopinq Agentliyi (WADA) üzrə Ad Hoc Avropa Komitəsinin (CAHAMA) 69-cu iclasında iştirak edib.

    Bu barədə "Report"a AMADA-dan məlumat verilib.

    İki gün davam edən toplantının gündəliyində CAHAMA-nın 68-ci iclasının hesabatının təsdiqi, növbəti görüşlərin tarixlərinin müəyyənləşdirilməsi, Katiblikdən yeniliklər və WADA-nın qarşıdakı İcraiyyə Komitəsi və Təsisçilər Şurasının iclaslarına hazırlıq məsələləri yer alıb.

    Toplantı çərçivəsində Avropa dövlətlərinin nümayəndələri qlobal antidopinq gündəliyində yer alan vacib mövzuları müzakirə edib, WADA-nın qərarqəbuletmə prosesində vahid Avropa mövqeyinin formalaşdırılması üzrə ilkin müzakirələr aparıblar. CAHAMA-nın əlaqəli ekspert qrupları çıxış edərək, WADA komitələrinin gündəliyinə daxil olan məsələlərlə bağlı təqdimatlar ediblər. Açıq sessiyada WADA nümayəndələri ilə fikir mübadiləsi aparılıb, suallar cavablandırılıb və qurumun prioritet istiqamətləri barədə məlumatlar verilib.

    İclasda AMADA-nın İcraçı direktorunun müavini Rüfət Efendiyev Gender Bərabərliyi üzrə Məruzəçi qismində çıxış edərək antidopinq siyasətində gender aspektlərinin nəzərə alınmasının vacibliyini vurğulayıb.

    Xüsusi mandatlı qurum kimi CAHAMA Avropa Mədəniyyət Konvensiyasına qoşulan ölkələrin WADA qarşısında vahid mövqeyini hazırlayan əsas mexanizmdir. Region ölkələrinin koordinasiyalı iştirakı ədalətli, şəffaf və səmərəli qlobal antidopinq sisteminin formalaşmasına mühüm töhfə verir.

    AMADA nümayəndə heyətinin iclasda iştirakı Azərbaycanın antidopinq sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığa və Avropa ailəsində fəal dialoqa sadiqliyini bir daha təsdiq edir.

    AMADA CAHAMA iclas Təhminə Tağı-zadə

