AMADA rəhbərliyi Tunisdə beynəlxalq konfransda təqdimatla çıxış edib
- 06 oktyabr, 2025
- 12:06
Azərbaycan Milli Antidopinq Agentliyinin (AMADA) rəhbər heyəti Tunis Milli Antidopinq Agentliyinin (ANAD) təşəbbüsü ilə keçirilən "Antidopinqlə mübarizədə data elmlərinin rolu" mövzusunda IV beynəlxalq konfransda iştirak edib.
Bu barədə "Report"a AMADA-dan məlumat verilib.
Tədbir Afrika qitəsindən və digər bölgələrdən olan yüksək səviyyəli nümayəndələri bir araya gətirib. Konfransda milli antidopinq təşkilatlarının, idman dürüstlüyü bölmələrinin, hüquq-mühafizə orqanlarının, laboratoriyaların və beynəlxalq qurumların ekspertləri iştirak ediblər. Mühazirəçilər Avropa, Şimali Afrika və Yaxın Şərqi təmsil edən geniş peşəkar və coğrafi spektri əhatə edərək, təhqiqatyönümlü və data əsaslı antidopinq fəaliyyətlərinin qloballaşan xarakterini ön plana çəkiblər.
AMADA-nın icraçı direktoru Təhminə Tağı-zadə və onun müavini Rüfət Efendiyev konfransda "Antidopinqdə süni intellektin tətbiqi: İnnovasiya ilə məsuliyyət arasında" adlı birgə təqdimatla çıxış ediblər. Onların çıxışında süni intellekt alətləri vasitəsilə dopinqin aşkarlanması, analitik fəaliyyətlər və test strategiyalarının təkmilləşdirilməsi imkanları araşdırılıb.
Bununla yanaşı, məxfiliyin qorunması, ədalətli idman anlayışı və hüquqi prosedurların təmin olunması kimi fundamental prinsiplərə sadiqlik vurğulanıb. Təqdimatda həmçinin gender bərabərliyinin inklüziv və gələcəyə yönəlmiş antidopinq idarəçiliyi üçün mühüm əhəmiyyət daşıdığı xüsusi qeyd olunub.
Digər çıxışçılar isə məxfi məlumatların idarə olunması, kriminalistik təhlillər, qurumlararası əməkdaşlıq, məlumatların birləşdirilməsi metodologiyaları, eləcə də antidopinq orqanları ilə hüquq-mühafizə strukturları arasında əlaqələrin gücləndirilməsi kimi mövzulara toxunublar.
Konfrans süni intellektə marağın, etik təminatların və inklüzivliyin qlobal antidopinq hərəkatında artmaqda olduğunu bir daha göstərib. Tunis isə bu sahədə dialoq və innovasiya üçün regional mərkəz kimi öz mövqeyini möhkəmləndirib. Müzakirələr çərçivəsində tədbir iştirakçılarının çıxışları idmanda təmizliyin yalnız dopinqin aşkarlanması ilə deyil, həm ədalət, etibar və həm də idmançıların, habelə institutların uzunmüddətli dürüstlüyü ilə bağlı olduğuna dair ortaq mövqeyi əks etdirib.