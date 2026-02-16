Almaniyalı biatlonçular olimpiada zamanı qidadan zəhərləniblər
Fərdi
- 16 fevral, 2026
- 12:52
İtaliyada keçirilən XXV Qış Olimpiya Oyunlarında iştirak edən almaniyalı biatlonçular Yanina Hettix-Valts və Vanessa Foyqt qidadan zəhərləniblər.
"Report" "Bild"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Almaniya Xizək Növləri Assosiasiyasının idman direktoru Feliks Bitterlinq bildirib.
Qurum rəsmisi idmançıların qida qəbulundan sonra özlərini pis hiss etdiklərini, bununla belə, problemin ciddi olmadığını söyləyib. Almaniya millisinin idmançıların qidalanmasına cavabdeh olan xüsusi aşpazı da İtaliyaya gətirdiyi bildirilib.
Qeyd edək ki, Qış Olimpiya Oyunları fevralın 22-də başa çatacaq.
Son xəbərlər
13:18
Məcnun Məmmədov Ucarda vətəndaşları qəbul edəcəkASK
13:18
Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi əvvəlki vəziyyətinə qaytarılıb - YENİLƏNİBDaxili siyasət
13:16
Rusiya Xarkov və Sumı vilayətlərinə zərbələr endirib: 8 yaralı varDigər ölkələr
13:11
Xocalıya köçürülən daha 30 ailəyə mənzillərin açarları təqdim edilib - YENİLƏNİBDaxili siyasət
13:10
"Qarabağ" - "Nyukasl" oyununu norveçli hakimlər idarə edəcəkFutbol
13:06
Ermənistan 300-dən çox "Starlink" terminalı idxal edibRegion
13:03
Hikmət Hacıyev: Azərbaycan və Serbiya interregional əməkdaşlıqda mühüm rol oynayırlarXarici siyasət
13:02
Naxçıvanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin ümumi dəyəri 10 %-ə yaxın azalıbMaliyyə
13:01