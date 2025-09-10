İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    ACF-nin təşkilatçılığı ilə Bakıda Kodokan mütəxəssislərinin iştirakı ilə ne-vaza üzrə seminar başlayıb

    Fərdi
    • 10 sentyabr, 2025
    • 17:29
    ACF-nin təşkilatçılığı ilə Bakıda Kodokan mütəxəssislərinin iştirakı ilə ne-vaza üzrə seminar başlayıb

    Azərbaycan Cüdo Federasiyasının (ACF) təşkilatçılığı ilə Bakıda Kodokan mütəxəssislərinin iştirakı ilə ne-vaza üzrə seminar başlayıb.  

    "Report" xəbər verir ki, təlimlərə dünyanın ən nüfuzlu cüdo məktəbinin tanınmış mütəxəssisləri – 8-ci dan sahibləri Hirano Hiroyuki və Mikihiro Mukai rəhbərlik edirlər.  

    Onların zəngin təcrübəsi və metodik yanaşması iştirakçılara cüdonun incə texniki məqamlarını öyrənmək imkanı verir.   

    Cüdo üzrə milli komandaların Təlim-Məşq Mərkəzində keçirilən ilk məşğələ kime-no-kata mövzusuna həsr olunub. Bu məşğələ həm praktiki bacarıqların təkmilləşdirilməsi, həm də cüdonun fəlsəfəsi və ənənələrinin dərindən mənimsənilməsi baxımından böyük əhəmiyyət daşıyır.

    cüdo Azərbaycan Cüdo Federasiyası seminar

