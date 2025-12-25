İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    14 yaşadək cüdoçular arasında Azərbaycan birinciliyi start götürüb

    Fərdi
    • 25 dekabr, 2025
    • 17:44
    14 yaşadək cüdoçular arasında Azərbaycan birinciliyi start götürüb

    14 yaşadək cüdoçular arasında Azərbaycan birinciliyi start götürüb.

    "Report" Cüdo Federasiyasına istinadən xəbər verir ki, ilk yarış günündə 137 idmançı tatamiyə çıxıb.

    Qızlar 36, 48, 63 kq, oğlanlar isə 38, 50 və 66 kq çəki dərəcələrində qüvvələrini sınayıblar.

    Qızlar

    36 kq

    1. Ləman Bağırova (Naxçıvan UGİM)

    2. Fəridə Rəhimli (Naftalan UGİM)

    3. Gülşən İmanova (Biləsuvar OİK), Ayan Məmmədli (RKİM)

    48 kq

    1. Yağmur Abdullayeva (Şuşa UGİM)

    2. Mələk Vəliyeva (Qədiroğlu İK)

    3. Zəhra Səfərova (Goranboy UGİM), Firəngiz Kamilova (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

    63 kq

    1. Məleykə Əsədova (Şahin 313 İK)

    2. Nəzrin Xəlilova (ACF)

    3. Rəfiqə Ələkbərova (Judo Club 2012)

    Oğlanlar

    38 kq

    1. Muhəmməd Eyvazlı (ROİL)

    2. Əfsan Cabbarov (Şuşa UGİM)

    3. Rəhim Manaflı (Evolution Judo Club), Sədrəddin Şıxəhmədov (Sumqayıt şəhəri İOEUGİM)

    50 kq

    1. Eldar Xəlilov (Goranboy OİK)

    2. Məhərrəm Bayramlı (Sumqayıt şəhəri 1 nömrəli İOEUGİŞM)

    3. Nicat Əliyev (Bakı şəhəri 2 nömrəli RİOEUGİM PHŞ), İmran Salahov (Bakı şəhəri 2 nömrəli RİOEUGİM PHŞ)

    66 kq

    1. Hüseyn Ələsgərov (Qəbələ İK şəhər)

    2. Yaqub Əliyev (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

    3. Hüseyn Quliyev (Bakı şəhəri 10 nömrəli UGİM PHŞ), Ramal Cəfərli (Sumqayıt şəhəri İOEUGİM)

    Qeyd edək ki, Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində baş tutan turnirə 103 klub və idman cəmiyyətindən ümumilikdə 18 çəki dərəcəsində 430 cüdoçu (329 oğlan, 101 qız) qoşulub.

    cüdo Azərbaycan birinciliyi Azərbaycan Cüdo Federasiyası

    Son xəbərlər

    18:13

    "Turan Tovuz"un Türkiyəyə yola düşəcəyi tarix müəyyənləşib

    Futbol
    18:12

    Qazaxıstan AZAL təyyarəsinin aviaqəzası ilə bağlı istintaqın başa çatma müddəti barədə məlumat yayıb

    Hadisə
    18:07
    Foto

    Zaur Mikayılov Masallıda vətəndaşlarla görüşüb

    İnfrastruktur
    18:07

    Daxili qoşunların komandanını Prezident vəzifəyə təyin edəcək

    Daxili siyasət
    18:04

    Azərbaycan QHT-ləri ABŞ Prezidenti Donald Trampa Açıq Məktub yazıb

    Xarici siyasət
    18:03
    Foto

    Azərbaycanın zorxana və pəhləvan güləşi millisi Dünya Kubokunda uğurla çıxış edib

    Fərdi
    17:58

    Sabah Sabunçu və Xətai rayonlarında qaz olmayacaq

    Energetika
    17:55
    Video

    İtaliyalı məzuna Azərbaycan HDQ komandanı adından "Dənizçi kortiki" hədiyyə olunub

    Hərbi
    17:53

    Prezident "Daxili qoşunlar haqqında" qanunu təsdiqləyib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti